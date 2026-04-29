Сможет ли «Денвер» сравнять счёт в серии?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В шестом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 1 мая . Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Денвер с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: «Лесные волки» после трех побед подряд над «Денвером», оступились в серии с «самородками» (113:125).

Не сыграют: В составе «лесных волков» травмированы Донте Дивинченцо и Энтони Эдвардс.

Состояние команды: «Миннесота» обыгрывает «Денвер» в серии (3:2), стоит отметить, что команда из Миннеаполиса нанесла три поражения сопернику (112:96, 113:96, 119:114).

«Денвер»

Путь в плей-офф: «Денвер» вышел в первый круг плей-офф НБА с третьего места Западной конференции. В регулярном сезоне «самородки» одержали 54 победы и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Самородки» всё ещё продолжают борьбу за выход во второй раунд плей-офф, переиграв на своей арене «Миннесоту» (125:113). Ключевую роль в победе команды сыграл Никола Йокич, оформивший трибл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 16 передач.

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон. В лазарете «самородков» также находится травмированный Арон Гордон.

Состояние команды: «Денверу» удалось прервать проигрышную серию, которая насчитывала три матча. Все — в серии с «Миннесотой» (96:112, 96:113, 114:119).

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.44. На победу «Миннесоты» — 2.80.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Никола Йокич набрал хорошую форму в последних матчах плей-офф. Ожидаем, что серб сможет помочь своей команде добиться положительного результата в предстоящей игре серии с «Миннесотой».

Ставка: Фора «Денвера» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.90.