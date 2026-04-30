прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 1 мая. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» вышла в плей-офф НБА, расположившись на 6-м месте Востока. У «ястребов» положительный баланс игр, команда одержала 46 побед и потерпела 36 поражений.

Последние матчи: «Атланта» потерпела поражение в матче против «Нью-Йорка» (97:126).

Не сыграют: Джок Ландейл по-прежнему не может восстановиться из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: В пяти матчах плей-офф против «никсов» баскетболисты из Джорджии одержали две победы (107:106, 109:108) и потерпели три поражения (97:126, 98:114, 102:113).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с 3-го места Восточной конференции, по ходу сезона «никсы» одержали 53 победы и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: Джален Брансон отправил в кольцо «Атланты» 39 очков, а «никсы» переиграли «ястребов» со счётом 126:97.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

Состояние команды: «Никс» одержали вторую победу подряд, переиграв «Атланту» также со счётом 114:98. Отметим, что нью-йоркцы уступили команде из Джорджии в двух встречах (108:109, 106:107).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» вышел в плей-офф с 3-го места Восточной конференции

«Атланта» вышла в плей-офф с 6-го места Восточной конференции

«Нью-Йорк» обыгрывает «Атланту» в серии (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Атланты» — 2.12.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Никсы» в шаге от выхода во второй круг плей-офф, нью-йоркцы сейчас на ходу, в команду вернулись ключевые баскетболисты Брансон и Ануноби, которые могут сыграть ключевую роль в поединке против «Атланты».

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В среднем за матч «никсы» и «ястребы» набирают на двоих 213-215 очков.

Ставка: ТБ 213.5 с коэффициентом 1.87.