В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Торонто с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Кливленд»
Турнирная таблица: 52 победы и 30 поражений — результат «Кливленда» в регулярном чемпионате. В плей-офф баскетболисты из Огайо вышли с четвёртого места Восточной конференции.
Последние матчи: «Кливленд» потерпел второе поражение подряд в серии с «Торонто» (89:93).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Отметим, что «кавалеристы» вели в серии против «Торонто» (2:0). Теперь в противостоянии равенство — 2:2. Интересный факт заключается в том, что «Кливленд» одержал две победы над домашней арене (126:113, 115:105), а потерпел два поражения на выезде.
«Торонто»
Турнирная таблица: 46 побед и 36 поражений — результат «Торонто» в основном этапе НБА. Канадцы вышли в плей-офф с пятого места Востока.
Последние матчи: Скотт Барнс помог своей команде сравнять счёт в серии, забросив в кольцо «Кливленда» в четвёртой игре 23 очка. «Торонто» поединок выиграл со счётом 93:89.
Не сыграют: Иммануэль Квикли по-прежнему не может помочь канадцам из-за травмы подколенного сухожилия.
Состояние команды: В домашней серии игр «Торонто» одержал ещё одну победу над «Кливлендом» (126:104). Хотя до этого в гостевых играх канадцы потерпели два поражения (105:115, 113:126).
Статистика для ставок
- «Кливленд» вышел в плей-офф с 4-го места Восточной конференции
- «Торонто» вышел в плей-офф с 5-го места Восточной конференции
- «Кливленд» vs «Торонто»: счёт в серии 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Торонто» — 3.75.
ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Кливленд» хоть и проиграл в двух матчах подряд канадцам, но подходит к пятой игре серии в качестве потенциального победителя. Дело в том, что на «Рокет Арене» баскетболисты из Огайо достаточно сильны, не исключаем, что домашние стены снова помогут «кавалеристам» выйти вперёд.
Ставка: Фора «Кливленда» (-8.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В четвёртом матче серии плей-офф баскетболисты «Кливленда» и «Торонто» набросали друг другу 182 очка.
Ставка: ТМ 210.5 с коэффициентом 2.40.