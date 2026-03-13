В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 14 марта. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Чикаго с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» расположился на 10-м месте в Западной конференции, одержав 33 победы и потерпев 32 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура ассоциации «парусники» разгромили «Миннесоту» (153:128). Ключевую роль в победе команды сыграл Кавай Леонард, который отправил в кольцо соперника 45 очков.
Не сыграют: С травмой бедра в лазарете команды находится Брэдли Бил, а с травмой шеи из строя команды выбыл Джон Коллинз.
Состояние команды: «Клипперс» выдаёт победную серию, помимо успешной игры против «Миннесоты» баскетболисты Тайрона Лью одержали виктории в матчах с «Нью-Йорком» (126:118) и «Мемфисом» (123:120).
«Чикаго»
Турнирная таблица: «Чикаго» занимает 12-е место в Восточной конференции при 27 победах и 39 поражениях.
Последние матчи: Клуб из Иллинойса уступил в гостевом поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:142).
Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца, у Анферни Саймонса врачи диагностировали травму запястья.
Состояние команды: «Чикаго» в последних играх регулярного чемпионата одержало победу над «Голден Стэйт» (130:124 — после овертайма), «Финиксом» (105:103), но проиграло «Оклахоме» (108:116), «Сакраменто» (110:126).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Чикаго» нанес поражение «Лос-Анджелес Клипперс» (138:110)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Клипперс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.11. На победу «Чикаго» — 6.75.
ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» демонстрирует победную серию в играх против своих конкурентов. «Парикмахеры» набрали неплохую форму и готовы взять реванш у «Чикаго» за поражение в первом круге.
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-13.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.84.