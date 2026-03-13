Склонит ли «Хьюстон» чашу весов в свою пользу?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.96

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 14 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Нью-Орлеан с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 3-е место в Западной конференции, в 65 матчах регулярного чемпионата техасцы одержали 40 побед и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: «Рокетс» в гостевом матче против «Денвера» потерпели неудачу со счётом 93:129.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» находятся Фред Ванвлит (травма колена) и Стивен Адамс (травма лодыжки).

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Хьюстон» одержал победы над «Торонто» (113:99), «Портлендом» (106:99) и проиграл «Сан-Антонио» (120:145), «Голден Стэйт» (113:115 — после овертайма).

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» поднялся одну строчку вверх и расположился на 12-м месте Западной конференции. Луизианцы в 67 матчах регулярного чемпионата одержали 22 победы и потерпели 45 поражений.

Последние матчи: Клуб из Луизианы на домашней арене переиграл «Торонто» (122:111). Вклад в победу команды внёс Трэй Мерфи, форвард набрал 28 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» одержал победы над «Сакраменто» (133:123) и «Вашингтоном» (138:118), но проиграл «Финиксу» (116:118) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:110).

Статистика для ставок

«Хьюстон» переиграл «Нью-Орлеан» (119:110)

«Нью-Орлеан» одержал победу над «Хьюстоном» (133:128 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Нью-Орлеана» — 3.10.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Хьюстон» и «Нью-Орлеан» в этом сезоне обменялись победами, однако травмы игроков «Хьюстона» могут сыграть на руку команде из Луизианы. В том, что «Нью-Орлеан» постарается дать бой сопернику — в этом нет никаких сомнений.

1.96 Фора «Нью-Орлеана» (+5.5)

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (+5.5) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

1.87 ТБ 223.5

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.87.