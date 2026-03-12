В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 13 марта. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции, одержав 51 победу и потерпев 15 поражений.

Последние матчи: «Громобойцы» на домашней арене переиграли «Денвер» (129:126).  Шэй Гилджес-Александер оформил дабл-дабл из 35 очков и 15 передач.

Не сыграют: В строй команды вернулся лидер «громовержцев» Шэй Гилджес-Александер.  В лазарете «Оклахомы» по-прежнему находятся Айзея Хартенштайн, Томас Сорбер и Джален Уильямс.

Состояние команды: Победная серия «Оклахомы» состоит из шести матчей.  «Громовержцы» помимо встречи с «Денвером» нанесли поражение «Голден Стэйт» (104:97), «Нью-Йорку» (103:100), «Чикаго» (116:108), «Далласу» (100:87), «Денверу» (127:121).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции, одержав 43 победы и потерпев 22 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «кельты» уступили «Сан-Антонио» (116:125).

Не сыграют: В игре против «Оклахомы» из-за травмы не сыграет Никола Вучевич.

Состояние команды: Прервалась победная серия «бостонских кельтов», в которую вошли матчи против «Кливленда» (109:98) и «Далласа» (120:100).  В последних встречах регулярного чемпионата «Селтикс» также переиграли «Милуоки» (108:81) и проиграли «Шарлотт» (89:118).

Статистика для ставок

  • «Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции
  • «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции
  • В этом сезоне «Оклахома» и «Бостон» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.34.  На победу «Бостона» — 3.25.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Встречаются ведущие клубы своих конференций.  «Оклахома» сейчас демонстрирует победную серию, в отличие от «Бостона», который недавно прервал свою.  «Кельты» только ищут свою игру после возвращения в строй Тейтума.  Так что «громовержцы» скорее всего добьются приемлемого результата.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-8.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 215.5 с коэффициентом  1.87.