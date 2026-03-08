Сохранят ли «шершни» место в плей-ин?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 9 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Финикс — Шарлотт с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 7-е место в Западной конференции, одержав 36 побед и потерпев 27 поражений.

Последние матчи: «Санз» в родных стенах одержали победу над «Нью-Орлеаном» (118:116). Решающую роль в поединке сыграл Девин Букер, лидер «солнечных» отправил в кольцо соперника 32 очка.

Не сыграют: Встречу против «Шарлотт» пропустят Диллон Брукс (сломана рука), Марк Уильямс (травма ноги), Джордан Гудвин (травма икры).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Финикс» смог выиграть у «Сакраменто» (114:103) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:110), а также проиграл «Чикаго» (103:105) и «Бостону» (81:97).

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» продолжает борьбу за место в плей-ин регулярного чемпионата. «Шершни» в Восточной конференции занимают 10-е место, одержав 32 победы и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: «Хорнетс» при своих болельщиках уступили «Майами» (120:128).

Не сыграют: Форвард «шершней» Тиджане Салаун оказался в лазарете команды из-за травмы колена.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Шарлотт», которая состояла из шести матчей. Ранее баскетболисты Чарльза Ли добились успеха в играх против «Бостона» (118:89), «Далласа» (117:90), «Портленда» (109:93), «Индианы» (133:109), «Чикаго» (131:99) и «Вашингтона» (129:112).

Статистика для ставок

«Шарлотт» занимает 10-е место в Восточной конференции

«Финикс» занимает 7-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Шарлотт» и «Финикс» ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шарлотт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Финикса» — 2.50.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Шарлотт» — главный сюрприз регулярного чемпионата, команда близка к тому, чтобы пройти в плей-ин НБА. Команда Востока может создать проблемы «солнечным». Ожидаем, что гости смогут добиться положительного результата в игре против «Финикса».

Ставка: Фора «Шарлотт» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.