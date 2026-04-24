В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 25 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Портленд»
Турнирная таблица: «Портленд» вышел в плей-ин турнира, расположившись на итоговом 8-м месте, одержав 42 победы и потерпев 40 поражений.
Последние матчи: «Портленду» удалось сравнять счёт в серии, переиграв «Сан-Антонио» (106:103). Вклад в победу команды внёс Скот Хендерсон, набравший 31 очко.
Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахиллового сухожилия.
Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал победы над «Финиксом» (114:110), «Сакраменто» (122:110), «Лос-Анджелес Клипперс» (116:97), а также проиграл «Сан-Антонио» (98:111).
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: «Сан-Антонио» вышел в плей-офф, заняв итоговое второе место в Западной конференции, техасцы одержали 62 победы и потерпели 20 поражений.
Последние матчи: «Сан-Антонио» оступился во второй игре серии против «Портленда» (103:106). В первой встрече плей-офф техасцы выиграли у «Портленда» (111:98).
Не сыграют: С травмой лодыжки встречу пропустит защитник «шпор» Джордан Маклафлин. Лидер команды Виктор Вембаньяма получил сотрясение во второй игре против «Портленда» и может выбыть из строя на несколько игр плей-офф.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сан-Антонио» проиграл «Денверу» (118:128) и выиграл у «Далласа» (139:120), «Портленда» (112:101).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» вышел в плей-офф со 2-го места Западной конференции
- «Портленд» в плей-ин переиграл «Финикс» (114:110)
- «Портленд» vs «Сан-Антонио»: счёт в серии — 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Портленда» — 2.12.
ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: Без Виктора Вембаньямы техасцам будет крайне сложно в предстоящей игре. Не исключаем, что «Портленд» сможет выйти вперёд в серии.
Ставка: Победа «Портленда» с коэффициентом 2.12.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.87.