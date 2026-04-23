В третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 25 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Лос-Анджелес Лейкерс с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» обеспечил себе путёвку в плей-офф, заняв 5-е место на Западе при 52 победах и 30 поражениях.

Последние матчи: Клуб из Техаса потерпел новое поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (94:101).

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» с травмой лодыжки находится Стивен Адамс и Фред Ванвлит.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах «Хьюстон» переиграл «Мемфис» (132:101), «Филадельфию» (113:102) и проиграл «Миннесоте» (132:136), «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф с 4-го места Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда одержала 53 победы и потерпела 29 поражений.

Последние матчи: Во втором матче серии плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Хьюстон» (101:94). Весомый вклад в победу команды внёс Леброн Джеймс, набравший 28 очков.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся травмированные Остин Ривз и Лука Дончич.

Состояние команды: «Лейкерс» одержал очередную победу подряд в сезоне, переиграв в регулярном чемпионате «Юту» (131:107), «Финикс» (101:73), «Голден Стэйт» (119:103). В первом матче серии плей-офф «озёрники» переиграли «Хьюстон» (107:98).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4.55.

ТБ 205.5 и ТМ 205.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лейкерс» демонстрирует яркую игру в противостоянии с «Хьюстоном». В двух матчах «озёрники» переиграли соперника с разницей в +7 и +9 очков.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (+8.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

