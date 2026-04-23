В третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 25 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Лос-Анджелес Лейкерс с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» обеспечил себе путёвку в плей-офф, заняв 5-е место на Западе при 52 победах и 30 поражениях.
Последние матчи: Клуб из Техаса потерпел новое поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (94:101).
Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» с травмой лодыжки находится Стивен Адамс и Фред Ванвлит.
Состояние команды: В последних матчах «Хьюстон» переиграл «Мемфис» (132:101), «Филадельфию» (113:102) и проиграл «Миннесоте» (132:136), «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107).
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф с 4-го места Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда одержала 53 победы и потерпела 29 поражений.
Последние матчи: Во втором матче серии плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Хьюстон» (101:94). Весомый вклад в победу команды внёс Леброн Джеймс, набравший 28 очков.
Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся травмированные Остин Ривз и Лука Дончич.
Состояние команды: «Лейкерс» одержал очередную победу подряд в сезоне, переиграв в регулярном чемпионате «Юту» (131:107), «Финикс» (101:73), «Голден Стэйт» (119:103). В первом матче серии плей-офф «озёрники» переиграли «Хьюстон» (107:98).
Статистика для ставок
- «Хьюстон» вышел в плей-офф с 5-го места Западной конференции
- «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф с 4-го места Западной конференции
- «Лейкерс» обыгрывает «Хьюстон» в первом раунде плей-офф (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4.55.
ТБ 205.5 и ТМ 205.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Лейкерс» демонстрирует яркую игру в противостоянии с «Хьюстоном». В двух матчах «озёрники» переиграли соперника с разницей в +7 и +9 очков.
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (+8.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 205.5 с коэффициентом 1.87.