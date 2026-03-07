прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 8 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» занимает 10-е место в Восточной конференции, эта позиция даёт право сыграть в зоне плей-ин. Баскетболисты из Джорджии одержали 32 победы и потерпели 31 поражение.

Последние матчи: «Хокс» в гостевой игре переиграл «Милуоки» (131:113). В составе победителей результативной игрой отметился Никейл Александер-Уокер, который набрал 23 очка.

Не сыграют: Под вопросом участие Джонатан Куминга, у которого травмировано колено.

Состояние команды: «Атланта» одержала победу в пятом матче подряд, переиграв также «Вашингтон» (126:96, 119:98), «Бруклин» (115:104), «Портленд» (135:101).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» занимает 6-е место в Восточной конференции при 34 победах и 28 поражениях.

Последние матчи: «76-е» на своей арене одержал победу в матче против «Юты» (106:102). Вклад в победу команды внёс Тайриз Макси, который набрал 25 очков.

Не сыграют: Из-за травмы ребра не сыграет Джоэл Эмбиид, из-за дисквалификации матч пропустит Пол Джордж.

Состояние команды: «Сиксерс» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, уступив в поединках против «Сан-Антонио» (91:131), «Бостона» (98:114).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Атланта» дважды выиграла у «Филадельфии» (117:107, 120:117)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Атланты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Филадельфии» — 3.10.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Атланта» знает подход к «76-м», в этом сезоне баскетболисты из Джорджии дважды обыграли своего соперника. Не исключаем, что «Хокс» нанесёт и третье поражение «Филадельфии».

Ставка: Фора «Атланты» (-6.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.