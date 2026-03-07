В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 8 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Атланта»
Турнирная таблица: «Атланта» занимает 10-е место в Восточной конференции, эта позиция даёт право сыграть в зоне плей-ин. Баскетболисты из Джорджии одержали 32 победы и потерпели 31 поражение.
Последние матчи: «Хокс» в гостевой игре переиграл «Милуоки» (131:113). В составе победителей результативной игрой отметился Никейл Александер-Уокер, который набрал 23 очка.
Не сыграют: Под вопросом участие Джонатан Куминга, у которого травмировано колено.
Состояние команды: «Атланта» одержала победу в пятом матче подряд, переиграв также «Вашингтон» (126:96, 119:98), «Бруклин» (115:104), «Портленд» (135:101).
«Филадельфия»
Турнирная таблица: «Филадельфия» занимает 6-е место в Восточной конференции при 34 победах и 28 поражениях.
Последние матчи: «76-е» на своей арене одержал победу в матче против «Юты» (106:102). Вклад в победу команды внёс Тайриз Макси, который набрал 25 очков.
Не сыграют: Из-за травмы ребра не сыграет Джоэл Эмбиид, из-за дисквалификации матч пропустит Пол Джордж.
Состояние команды: «Сиксерс» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, уступив в поединках против «Сан-Антонио» (91:131), «Бостона» (98:114).
Статистика для ставок
- «Атланта» занимает 10-е место в Восточной конференции
- «Филадельфия» занимает 6-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Атланта» дважды выиграла у «Филадельфии» (117:107, 120:117)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Атланты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Филадельфии» — 3.10.
ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Атланта» знает подход к «76-м», в этом сезоне баскетболисты из Джорджии дважды обыграли своего соперника. Не исключаем, что «Хокс» нанесёт и третье поражение «Филадельфии».
Ставка: Фора «Атланты» (-6.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.