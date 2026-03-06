В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 6 марта. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Лос-Анджелес Клипперс с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции при 45 победах и 17 поражениях.
Последние матчи: Техасцы продолжают побеждать, в рамках минувшего тура «шпоры» переиграли лидера Востока — «Детройт» (121:106). Вклад в победу «Сан-Антонио» внёс Виктор Вембаньяма, центровой оформил дабл-дабл из 38 очков и 16 подборов.
Не сыграют: Техасцам в предстоящей игре не помогут Харрисон Барнс и Мэйсон Пламли.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сан-Антонио» одержал победы над «Бруклином» (126:110), «Торонто» (110:107), «Филадельфией» (131:91) и проиграл «Нью-Йорку» (89:114).
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» улучшил положение в Западной конференции, поднявшись на 9-е место при 30 победах и 31 поражении.
Последние матчи: «Парусники» в родных стенах одержали победу над «Индианой» (130:107). Ключевую роль в игре сыграл Кавай Леонард, форвард отправил в кольцо соперника 29 очков.
Не сыграют: С травмой бедра в лазарете команды находится Брэдли Бил, с травмой ноги из строя команды выбыл Дариус Гарленд, а с травмой шеи — Джон Коллинз.
Состояние команды: Победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» состоит из нескольких матчей, «парусники» также выиграли у «Голден Стэйт» (114:101), «Нью-Орлеана» (137:117).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции
- «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 9-е место в Западной конференции
- В этом сезоне «Сан-Антонио» и «Лос-Анджелес Клипперс» еще не встречались между
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.40.
ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» набрал неплохую форму, но впереди игра против «Сан-Антонио», который крайне редко проигрывает. Не исключаем, что Виктор Вембаньяма снова скажет своё слово и принесет победу «шпорам».
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-7.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.87.