прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 7 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Даллас с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Бостон»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бостон» занимает 2-е место, одержав 41 победу и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Селтикс» проиграл на своей территории «Шарлотт» (89:118).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет

Состояние команды: Джейсон Тейтум вернулся в состав «кельтов». Лидер команды может сыграть в игре против «Далласа» спустя 9 месяцев после травмы. Прервалась победная серия «Бостона», в которую вошли игры против «Милуоки» (108:81), «Филадельфии» (114:98), «Бруклина» (148:111).

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» в Западной конференции занимает 12-е место и продолжает борьбу за зону плей-ин. В 62 матчах регулярного чемпионата «ковбои» одержали 21 победу и потерпели 41 поражение.

Последние матчи: Техасцы не могут выиграть на протяжении пяти матчей подряд. В рамках минувшего тура «Даллас» проиграл «Орландо» (114:115).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «техасских ковбоев» находится Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: Чёрную серию техасцев составляют поражения от «Шарлотт» (90:117), «Оклахомы» (87:100), «Мемфиса» (105:124) и «Сакраменто» (121:130). В последний раз баскетболисты «Маверикс» выиграли в конце февраля у «Бруклина» (123:114).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Даллас» занимает 12-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Бостон» выиграл у «Далласа» (110:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.09. На победу «Далласа» — 7.50.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Кельты» сейчас на ходу, к тому же в составе «Бостона» после 9-ти месячного перерыва сыграет ключевой игрок Джейсон Тейтум. Не исключаем новой победы «Селтикс» в матче против «Далласа».

Фора «Бостона» (-14.5)

Ставка: Фора «Бостона» (-14.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В первой личной встрече сезона «Бостон» и «Даллас» набрали на двоих 210 очков.

ТМ 219.5

Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 2.10.