В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 22 февраля. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Финикс — Орландо с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Финикс»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место, «Санз» в 56 матчах регулярного чемпионата одержал 32 победы и потерпел 24 поражения.
Последние матчи: «Финикс» в гостях с крупным счётом уступил «Сан-Антонио» (94:121).
Не сыграют: Диллон Брукс пропустит игру из-за дисквалификации. С травмой колена в лазарете «солнечных» находится Хейвуд Хайсмит, а у Грэйсона Аллена врачи диагностировали травму лодыжки.
Состояние команды: В последних матчах «Финикс» смог выиграть лишь у «Далласа» (120:111). «Солнечные» в остальных встречах уступили «Оклахоме» (109:136), «Филадельфии» (103:109), «Голден Стэйт» (97:101).
«Орландо»
Турнирная таблица: «Мэджик» старается удержаться на 7 месте Восточной конференции, «маги» в 54 играх одержали 29 побед и потерпели 25 поражений.
Последние матчи: «Орландо» в гостях разгромил «Сакраменто» (131:94). Ключевую роль в поединке сыграл Паоло Банкеро, который отправил в кольцо 30 очков, совершил 5 подборов и отдал 6 передач.
Не сыграют: С травмой лодыжки из строя выбыл форвард Франц Вагнер.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Орландо» обменялся победами с «Милуоки» (118:99, 108:116), также «маги» переиграли «Юту» (120:117) и «Бруклин» (118:98).
Статистика для ставок
- «Орландо» занимает 7 место в Восточной конференции
- «Финикс» занимает 7 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Орландо» и «Финикс» ещё не встречались между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Финикса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Орландо» — 2.00.
ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Юта», «Бруклин», «Милуоки» и «Сакраменто» — эти команды не смогли дать серьезный отпор «Орландо». «Маги» сейчас набрали неплохой ход и постепенно поднимаются в Восточной конференции, не исключаем, что гости смогут добиться успеха в гостевой встрече против «Санз».
Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.90.