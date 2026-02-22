прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 22 февраля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Кливленд с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» уверенно лидирует в Западной конференции, в 57 матчах «громовержцы» одержали 43 победы и потерпели 14 поражений.

Последние матчи: «Громобойцы» на домашней арене переиграли «Бруклин»(105:86). Ключевую роль в победе команды сыграл Джаред Голдберг Маккейн, набрав 21 очко.

Не сыграют: С растяжением брюшных мышцы в лазарете команды находятся Шэй Гилджес-Александер и Аяй Митчелл. Из строя также выбыли Томас Сорбер и Джален Уильямс.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Оклахома» одержала победы над «Финиксом» (136:109), «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:110) и проиграла «Милуоки» (93:110), «Хьюстону» (106:112).

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 3 место в Восточной конференции, одержав 36 побед и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: «Кавалеристы» в рамках минувшего тура одержали победу в гостевом матче против «Шарлотт» (118:113). Ключевую роль в поединке сыграл Донован Митчелл, защитник отправил в кольцо соперника 32 очка.

Не сыграют: Центровой Эван Мобли выбыл из строя из-за травмы икры, ногу травмировал Макс Струс.

Состояние команды: Баскетболисты из Огайо одержали победу в седьмом матче подряд. «Кавальерс» оказался сильнее «Бруклина» (112:84), «Вашингтона» (138:113), «Денвера» (119:117), «Сакраменто» (132:126), «Лос-Анджелес Клипперс» (124:91) и «Портленда» (130:111).

Статистика для ставок

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

«Кливленд» занимает 3 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Оклахома» выиграла у «Кливленда» (136:104)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Оклахомы» — 2.35.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.35.

Прогноз: «Кливленд» демонстрирует шикарную игру, обыграв соперников в 7 матчах подряд, однако впереди серьезный соперник — лидер Запада и действующий чемпион «Оклахомы». Без своего лидера Гилджеса-Александера «громобойцам» будет крайне тяжело против набравшего ход «Кливленда», но крупного поражения «Тандер» не стоит ожидать.

2.07 Фора «Оклахомы» (+1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Оклахома» — «Кливленд» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Оклахомы» (+1.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первом круге «Оклахома» и «Кливленд» забросили друг другу 240 очков.

2.30 ТБ 229.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Оклахома» — «Кливленд» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.30.