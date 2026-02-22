Баскетболисты из Джорджии не оставят шансов сопернику?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 23:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Бруклин с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции, за «ястребами» наблюдается отрицательный баланс игр: 27 победы и 31 поражение.

Последние матчи: «Ястребы» на своей арене проиграли «Майами» (97:128).

Не сыграют: Из-за травмы колена игру против «хитовцев» пропустит Джонатан Куминга.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Атланта» смогла выиграть лишь у «Филадельфии» (117:107) и потерпела фиаско в матчах против «Шарлотт» (107:110, 119:126), «Миннесоты» (116:138).

«Бруклин»

Турнирная таблица: «Бруклин» занимает 14 место в Восточной конференции, «сети» в 55 играх одержали 15 побед и потерпели 40 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата ассоциации нью-йоркцы уступили «Оклахоме» со счётом 86:105.

Не сыграют: С травмой бедра в игре не сыграет Николас Клэкстон. По личным причинам встречу пропустит Заир Уильямс.

Состояние команды: «Нетс» проиграл в третьем матче подряд, уступив также в играх с «Кливлендом» (84:112), «Индианы» (110:115).

Статистика для ставок

«Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции

«Бруклин» занимает 14 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Атланта» выиграла у «Бруклина» (117:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Атланты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Бруклина» — 3.75.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Хокс» знает подход к с нью-йоркцам, в первом круге баскетболисты из Джорджии нанесли поражение «сетям» с разницей в 5 очков. Ожидаем от «Атланты» очередной победы над «Бруклином».

1.90 Фора «Атланты» (-8.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Атланта» — «Бруклин» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Атланты» (-8.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первом круге регулярного чемпионата «Атланта» и «Бруклин» забросили на двоих 229 очков.

1.90 ТБ 229.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Атланта» — «Бруклин» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.90.