прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 21 февраля. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Портленд — Денвер с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 9 место, команда одержала 27 побед и потерпела 29 поражений.

Последние матчи: «Портленд» в рамках минувшего тура обыграл «Юту» (135:119). Результативной игрой отметился Джру Холидей, защитник отправил в кольцо соперника 31 очко.

Не сыграют: В составе «Портленда» из-за травмы колена не сыграют Матис Тибул. Под вопросом участие Криса Мюррэя, который травмировал спину.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Портленд» одержал победы над «Филадельфией» (135:118), «Мемфисом» (122:115, 135:115), а также проиграл «Миннесоте» (109:133).

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» входит в лидирующую группу Западной конференции, расположившись на 4 месте. «Самородки»в 56 матчах одержали 35 побед и потерпели 21 поражение.

Последние матчи: В первом матче после продолжительного перерыва «Денвер» в гостях с минимальной разницей уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (114:115).

Не сыграют: «Самородки» в предстоящей игре не смогут рассчитывать на трех игроков: у Пэйтона Уотсона врачи диагностировали мышечную травму, у Тамара Бэйтса — травму ноги, а у Арон Гордона — мышечную травму.

Состояние команды: Отметим, что «наггетсы» в последних играх чередуют победы и поражения, так «Денвер» смог нанести поражения «Мемфису» (122:116) и «Чикаго»(136:120), но уступил «Кливленду» (117:119) и «Нью-Йорку» (127:134 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 3 место в Западной конференции

«Портленд» занимает 9 место в Западной конференции

В этом сезоне «Портленд» одержал победу над «Денвером» (109:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Портленда» — 2.12.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Денвер» постепенно приходит в себя, в строй команды вернулся Никола Йокич. К тому же «самородки» чередуют победы и поражения, а это значит, что есть вероятность, что гости смогут добиться положительного результата в игре с «Портлендом». В первом круге «Денвер» уступил сопернику в 2 очка, так что «наггетсы» решительны на реванш в ответной игре.

Ставка: Фора «Денвера» (-2.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили друг другу 216 очков. Ожидаем низовой игры со стороны баскетболистов «Портленда» и «Денвера».

Ставка: ТМ 238.5 с коэффициентом 1.93.