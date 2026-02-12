прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 13 февраля. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место в Западной конференции, одержав 32 победы и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: «Озёрники» на домашней арене проиграли «Сан-Антонио» (108:136).

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Лука Дончич. Еще один лидер «озёрников» Леброн Джеймс пропустит встречу из-за травмы ноги. В лазарете «Лос-Анджелес Лейкерс» также находятся Остин Ривз (травма икры) и Маркус Смарт (травма лодыжки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «озёрников» одержал победы в матчах против «Бруклина» (125:109), «Филадельфии» (119:115), «Голден Стэйт» (105:99) и проиграл «Оклахоме» (110:119).

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» занимает 12 место в Западной конференции, в 53 играх техасцев наблюдается отрицательный баланс игр: 19 побед и 34 поражения.

Последние матчи: «Техасские ковбои» в гостях уступили «Финиксу» (111:120).

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находится Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: Проигрышная серия «Далласа» состоит из восьми матчей, проиграв также «Хьюстону» (107:111), «Шарлотт» (121:123), «Мииннесоте» (105:118) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116), «Бостону» (100:110) и «Сан-Антонио» (125:138, 123:135).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» дважды переиграл «Даллас» (116:110, 129:119)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Далласа» — 3.40.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лейкерс» в это сезоне дважды обыграл «Даллас», сначала с разницей в 6 очков, а затем — в 10 баллов.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-9.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В предыдущей игре «озёрники» и «ковбои» забросили друг другу 248 очков.

Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.30.