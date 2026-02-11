В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 12 февраля. Начало встречи — в 03:00 по мск.
«Шарлотт»
Турнирная таблица: «Шарлотт» в Восточной конференции занимает 10 место, «шершни» одержали 25 побед и потерпели 29 поражений.
Последние матчи: «Хорнетс» дал бой лидеру Востока — «Детройту», но уступил сопернику с разницей в 6 очков (104:110).
Не сыграют: Защитник «шершней» Коби Уайт оказался в лазарете команды из-за травмы икры.
Состояние команды: В поединке против «Детройта» прервалась победная серия «Шарлотт» из 9 матчей. Ранее «Пистонс» выиграл у «Атланты» (126:119), «Хьюстона» (109:99), «Нью-Орлеана» (102:95), «Сан-Антонио» (111:106), «Далласа» (123:121), «Орландо» (124:97), «Вашингтона» (119:115), «Филадельфии» (130:93), «Мемфиса» (112:97).
«Атланта»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 9 место, «ястребы» одержали 26 побед и потерпели 29 поражений.
Последние матчи: «Атланта» на выезде допустила осечку, проиграв «Миннесоте» (116:138).
Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Хокс» находятся форвард Джонатан Куминга и Джален Джонсон. У Дайсон Дэниелся врачи диагностировали травму лодыжки.
Состояние команды: В последних матчах «ястребы» переиграли «Юту» (121:119), «Майами» (127:115) и проиграли «Шарлотт» (119:126), «Индиане» (124:129).
Статистика для ставок
- «Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции
- «Шарлотт» занимает 10 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Шарлотт» дважды обыграл «Атланту» (126:119, 133:126)
- «Атланта» переиграла «Шарлотт» в первой встрече сезона (113:110)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Атланты» — 2.80.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Шарлотт» в двух встречах против «Атланты» добился перевеса с разницей в 7 очков. «Шершни» подходят к поединку в качестве фаворита, команда сейчас на ходу и вполне можно ожидать победы хозяев.
Ставка: Фора «Шарлотт» (-6.5) с коэффициентом 1.96.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.87.