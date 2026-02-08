прогноз на матч НБА, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 8 февраля. Начало встречи — в 20:30 по мск.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции, «Селтикс» в 52 встречах регулярного чемпионата одержал 34 победы и потерпел 18 поражений.

Последние матчи: «Селтикс» на своей арене переиграл «Майами» (98:96). Ключевую роль в победе «кельтов» сыграл Джейлен Браун, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

Не сыграют: В строй команды вернулись Джейлен Браун и Сэм Хаузер. С травмой ахилла в лазарете «кельтов» по-прежнему остаётся Джейсон Тейтум.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «кельтов» состоит из пяти матчей, в которую вошли игры против «Хьюстона» (114:93), «Далласа» (110:100), «Милуоки» (107:79), «Сакраменто» (112:93).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» расположился на 3 строчке Восточной конференции, одержав 33 победы и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: «Никсы» в гостях проиграли «Детройту» со счётом 80:118.

Не сыграют: Форвард О Джи Ануноби не сыграет против «Бостона» из-за травмы пальца. Игрок «никсов» уже пропустил встречу с «Детройтом». В лазарете также Майлз Макбрайд, который травмировал лодыжку.

Состояние команды: Прервалась восьмиматчевая победная серия «Никса», ранее команда переиграла «Денвер» (134:127), «Вашингтон» (132:101), «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:100), «Портленд» (127:97), «Торонто» (119:92), «Сакраменто» (103:87), «Филадельфию» (112:109) и «Бруклин» (120:66).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» нанес поражение «Нью-Йорку» (123:117)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Нью-Йорка» — 2.35.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Оба клуба находятся в лидирующе группе Восточной конференции. В сражении соседей по турнирной таблице крайне сложно определить победителя, однако стоит обратить внимание на победную серию «Нью-Йорка» из 8 матчей, которую смог прервать лишь лидер Востока — «Детройт». Можно рискнуть в пользу победы гостей.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Бостон» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: В среднем за матч «кельты» и «никсы» забрасывают друг другу 240 очков, так что можно ожидать от команд сверхрезультативной игры.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Бостон» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.33.