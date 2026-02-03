прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 4 февраля. Начало встречи — в 07:00 по мск.

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 10 место, «речники» в 50 матчах одержали 23 победы и потерпели 27 поражений.

Последние матчи: «Портленд» на своей арене проиграл «Кливленду» (111:130).

Не сыграют: Четыре баскетболиста не смогут помочь «Портленду» в игре против «солнечных»: с травмами из строя выбыли Скот Хендерсон, Джру Холидей, Дэмиан Лиллард, Матис Тибул.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Портленд» не может одержать победу на протяжении пяти матчей, проиграв также «Нью-Йорку» (97:127), «Вашингтону» (111:115), «Бостону» (94:102) и «Торонто» (98:110).

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место при 30 победах и 20 поражениях.

Последние матчи: «Финикс» на домашней арене проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (93:117).

Не сыграют: Лидер «Финикса» Девин Букер не сыграет из-за травмы лодыжки, из строя команды также выбыл Джален Грин.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Финикса», которая состояла из трёх матчей, «солнечные» нанесли поражения «Кливленду» (126:113), «Детройту» (114:96) и «Бруклину» (106:102).

Статистика для ставок

«Финикс» занимает 7 место в Западной конференции

«Портленд» занимает 10 место в Западной конференции

В этом сезоне «Финикс» одержал победу над «Портлендом» (127:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Портленда» — 2.35.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Финикс» в этом сезоне обыграл «Портленд» с разницей в 17 очков. Да и «речники» не могут выиграть на протяжении пяти матчей, так что у «солнечных» есть все шансы одержать победу над соперником.

2.07 Фора «Финикса» (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Портленд» — «Финикс» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Финикса» (-5.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили друг другу 237 очков. Ожидаем результативной игры со стороны баскетболистов «Портленда» и «Финикса».

2.33 ТБ 221.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Портленд» — «Финикс» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.33.