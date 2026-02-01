прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 2 февраля. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место, «никсы» одержали 30 побед и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: «Нью-Йорк» одержал домашнюю победу над «Портлендом» (127:97). В составе победителей результативной игрой отметился Джален Брансон, который набрал 26 очков.

Не сыграют: Под вопросом участие защитника Майлза Макбрайда, который травмировал лодыжку.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» составляет 5 матчей, «никсы» выиграли также у «Торонто» (119:92), «Сакраменто» (103:87), «Филадельфии» (112:109) и «Бруклина» (120:66).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место в Западной конференции, одержав 29 побед и потерпев 18 поражений.

Последние матчи: «Озёрники» в гостевой встрече против «Вашингтона» добились победу со счётом 142:111. Вклад в победу «Лейкерс» внёс Лука Дончич, оформив трипл-дабл из 37 очков, 11 подборов и 13 передач.

Не сыграют: Остин Ривз не сможет сыграть в матче против «Нью-Йорка» из-за травма икры.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» в последних играх регулярного чемпионата переиграл «Чикаго» (129:118), «Даллас» (116:110) и проиграл «Кливленду» (99:129), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:112).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место в Западной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Лейкерс» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.65.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» сейчас на ходу, «никсы» выдают победную серию из пяти матчей, в строй команды вернулись все ключевые игроки, которые вполне способны принести победу своему клубу в поединке против «Лейкерс».

2.00 Фора «Нью-Йорка» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-6.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 228.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.87.