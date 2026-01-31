В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 31 января. Начало встречи — в 23:00 по мск.
«Шарлотт»
Турнирная таблица: «Шарлотт» в Восточной конференции занимает 11 место, «шершни» одержали 21 победу и потерпели 28 поражений.
Последние матчи: «Хорнетс» одержали в гостевом поединке против «Далласа» (123:121). Ключевую роль в победе команды сыграл Кон Кнуеппел, отправив в кольцо соперника 34 очка.
Не сыграют: В лазарете «Шарлотт» находятся Мэйсон Пламли и Грант Уильямс.
Состояние команды: В последних матчах «Шарлотт» одержал победы над «Орландо» (124:97), «Вашингтоном» (119:115), «Филадельфией» (130:93), «Мемфисом» (112:97).
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции, одержав 32 победы и потерпев 15 поражений.
Последние матчи: «Спёрс» в гостевом поединке против «Нью-Орлеана» одержали победу со счетом 111:99. В составе победителей результативной игрой отметился Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов.
Не сыграют: Защитник «шпор» Джереми Сохан оказался в лазарете команды из-за мышечной травмы.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата техасцы одержали победы над «Ютой» (126:109, 123:110), а также проиграли «Нью-Орлеану» (95:104), «Хьюстону» (106:111).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции
- «Шарлотт» занимает 11 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Шарлотт» и «Сан-Антонио» еще не встречались между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Шарлотт» — 2.42.
ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: В среднем за матч «Сан-Антонио» набирает 125 очков, можно сыграть на индивидуальном тотале «шпор» в предстоящей встрече с «Шарлотт».
Ставка: Индивидуальный тотал «Сан-Антонио» больше 116.5 с коэффициентом 2.12.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.87.