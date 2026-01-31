прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 31 января. Начало встречи — в 23:00 по мск.

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» в Восточной конференции занимает 11 место, «шершни» одержали 21 победу и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Хорнетс» одержали в гостевом поединке против «Далласа» (123:121). Ключевую роль в победе команды сыграл Кон Кнуеппел, отправив в кольцо соперника 34 очка.

Не сыграют: В лазарете «Шарлотт» находятся Мэйсон Пламли и Грант Уильямс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Шарлотт» одержал победы над «Орландо» (124:97), «Вашингтоном» (119:115), «Филадельфией» (130:93), «Мемфисом» (112:97).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции, одержав 32 победы и потерпев 15 поражений.

Последние матчи: «Спёрс» в гостевом поединке против «Нью-Орлеана» одержали победу со счетом 111:99. В составе победителей результативной игрой отметился Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов.

Не сыграют: Защитник «шпор» Джереми Сохан оказался в лазарете команды из-за мышечной травмы.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата техасцы одержали победы над «Ютой» (126:109, 123:110), а также проиграли «Нью-Орлеану» (95:104), «Хьюстону» (106:111).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

«Шарлотт» занимает 11 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Шарлотт» и «Сан-Антонио» еще не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Шарлотт» — 2.42.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В среднем за матч «Сан-Антонио» набирает 125 очков, можно сыграть на индивидуальном тотале «шпор» в предстоящей встрече с «Шарлотт».

2.12 Индивидуальный тотал «Сан-Антонио» больше 116.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Шарлотт» — «Сан-Антонио» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сан-Антонио» больше 116.5 с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 225.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Шарлотт» — «Сан-Антонио» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.87.