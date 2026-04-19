Во втором матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Денвер — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Денвер»

Путь в плей-офф: «Денвер» вышел в первый круг плей-офф НБА с третьего места Западной конференции. В регулярном сезоне «самородки» одержали 54 победы и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Денвер» открыл счёт победам в серии плей-офф 1/8 финала против «Миннесоты». «Самородки» переиграли «лесных волков» со счётом 116:105. В составе победителей результативностью отметился Джамал Мюррэй, набравший 30 очков.

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон.

Состояние команды: «Денвер» одержал победу в 13 матчах подряд, выиграв также у «Мемфиса» (136:119), «Оклахомы» (127:107), «Сан-Антонио» (128:118, 136:134 ОТ), «Юты» (130:117, 135:129), «Голден Стэйт» (116:93), «Далласа» (142:135), «Финикса» (125:123), «Портленда» (137:132 ОТ, 128:112), «Торонто» (121:115).

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: В первом матче плей-офф против «Денвера» баскетболисты «Миннесоты» проиграли со счётом 105:116.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Стоит отметить, что прервалась победная серия «Миннесоты», которая состояла из двух матчей. В заключительных матчах регулярного сезона команда из Миннеаполиса выиграла у «Нью-Орлеана» (132:126) и «Хьюстона» (136:132).

В этом сезоне «Денвер» трижды обыграл «Миннесоту» (142:138 ОТ, 123:112, 127:114)

«Миннесота» одержала победу над «Денвером» лишь в четвёртой очной встрече (117:108)

В первом матче плей-офф «Денвер» переиграл «Миннесоту» (116:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Миннесоты» — 3.10.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 1.96.

Прогноз: «Денвер» доказал свою мощь в противостоянии с «Миннесотой», переиграв соперника с перевесом +11 очков. Не исключаем, вероятности, что «наггетсы» удвоят преимущество в серии.

Прогноз: В первом матче серии «Денвер» и «Миннесота» набрали на двоих 221 очко.

