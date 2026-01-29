прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 30 января. Начало встречи — в 05:00 по мск.

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» продолжает занимать 3 место в Западной конференции, «наггетсы» в 47 матчах регулярного чемпионата одержали 31 победу и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: «Самородки» в рамках минувшего тура уступили «Детройту» со счётом 107:109.

Не сыграют: Лидер «самородков» Никола Йокич пропустит игру из-за травмы колена. Из строя команды выбыли Тамар Бэйтс, Кэмерон Джонсон и Йонас Валанчюнас.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В матче против «Детройта» прервалась победная серия «Денвера», которая состояла из двух матчей. Ранее «Наггетс» нанес поражения «Милуоки» (102:100) и «Вашингтону» (107:97).

«Бруклин»

Турнирная таблица: «Бруклин» занимает 13 место в Восточной конференции, одержав 12 побед и потерпев 33 проигрыша.

Последние матчи: Нью-йоркцы продолжают проигрывать в национальной баскетбольной ассоциации. «Сети» в последней игре регулярного чемпионата уступили на выезде «Финиксу» (102:106).

Не сыграют: С травмами колена в лазарете нью-йоркской команды находятся Хейвуд Хайсмит и Тайриз Мартин.

Состояние команды: «Бруклин» потерпел поражение в шестом матче подряд, уступив в играх против «Лос-Анджелес Клипперс» (89:126), «Бостона» (126:130 — после овертайма), «Нью-Йорка» (66:120), «Финикса» (117:126) и «Чикаго» (102:124).

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 3 место в Западной конференции

«Бруклин» занимает 13 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бруклин» переиграл «Денвер» (127:115)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Бруклина» — 3.40.

ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Бруклин» — один из аутсайдров Восточной конференции, «наггетсы» на голову сильнее своего соперника и наверняка, подтвердят свой класс в предстоящем матче.

2.07 Фора «Денвера» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Денвер» — «Бруклин» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Денвера» (-9.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первом очном матче «Бруклин» и «Денвер» забросили друг другу 242 очка.

2.30 ТБ 214.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Денвер» — «Бруклин» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 214.5 с коэффициентом 2.30.