«76-е» не оставят «кавалеристам» не единого шанса?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 15 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 5 место, одержав 22 победы и потерпев 16 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» успешно завершила гостевую серию игр, переиграв на выезде «Торонто» (115:102). Ключевую роль в поединке сыграл Тайриз Макси, который отправил в кольцо канадцев 33 очка, совершил 4 подбора и отдал 2 передачи.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Филадельфия» в последних играх переиграла «Орландо» (103:91), «Вашингтон» (131:110), но уступила в матчах против «Торонто» (115:116 — после овертайма) и «Денвера» (124:125).

«Кливленд»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Кливленд» занимает 7 место, баскетболисты из Огайо одержали 22 победы и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: «Кливленд» выступает в регулярном чемпионате с переменным успехом, чередуя победы и поражения. Так в рамках минувшего игрового дня «кавалеристы» уступили «джазменам» из Солт-Лейк-Сити (112:123).

Не сыграют: Форвард Дин Уэйд и защитник Макс Струс выбыли из строя из-за травм колена и ноги.

Состояние команды: В последних пяти матчах «кавалеристы» обменялись победами с «Миннесотой» (146:134, 122:131). «Кливленд» также нанес поражение «Индиане» (120:116), а также уступил лидеру Восточной конференции «Детройту» (110:114).

Статистика для ставок

«Кливленд» занимает 7 место в Восточной конференции

«Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Кливленд» одержал победу над «Филадельфией» (132:121)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Кливленда» — 1.95.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Филадельфия» вероятней всего одержит победу над «Кливлендом», так как «76-е» находятся на психологическом подьеме, к тому же в составе команды нет травмированных игроков.

1.85 Победа «Филадельфии»

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Филадельфия» — «Кливленд» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В прошлой личной встрече баскетболисты «Филадельфии» и «Кливленда» забросили друг другу 253 очка.

1.87 ТБ 236.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Филадельфия» — «Кливленд» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.87.