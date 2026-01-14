В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 15 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.
«Филадельфия»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 5 место, одержав 22 победы и потерпев 16 поражений.
Последние матчи: «Филадельфия» успешно завершила гостевую серию игр, переиграв на выезде «Торонто» (115:102). Ключевую роль в поединке сыграл Тайриз Макси, который отправил в кольцо канадцев 33 очка, совершил 4 подбора и отдал 2 передачи.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Филадельфия» в последних играх переиграла «Орландо» (103:91), «Вашингтон» (131:110), но уступила в матчах против «Торонто» (115:116 — после овертайма) и «Денвера» (124:125).
«Кливленд»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Кливленд» занимает 7 место, баскетболисты из Огайо одержали 22 победы и потерпели 19 поражений.
Последние матчи: «Кливленд» выступает в регулярном чемпионате с переменным успехом, чередуя победы и поражения. Так в рамках минувшего игрового дня «кавалеристы» уступили «джазменам» из Солт-Лейк-Сити (112:123).
Не сыграют: Форвард Дин Уэйд и защитник Макс Струс выбыли из строя из-за травм колена и ноги.
Состояние команды: В последних пяти матчах «кавалеристы» обменялись победами с «Миннесотой» (146:134, 122:131). «Кливленд» также нанес поражение «Индиане» (120:116), а также уступил лидеру Восточной конференции «Детройту» (110:114).
Статистика для ставок
- «Кливленд» занимает 7 место в Восточной конференции
- «Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Кливленд» одержал победу над «Филадельфией» (132:121)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Кливленда» — 1.95.
ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Филадельфия» вероятней всего одержит победу над «Кливлендом», так как «76-е» находятся на психологическом подьеме, к тому же в составе команды нет травмированных игроков.
Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 1.85.
Прогноз: В прошлой личной встрече баскетболисты «Филадельфии» и «Кливленда» забросили друг другу 253 очка.
Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.87.