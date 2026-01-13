В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 14 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» потерял место в топ-6 Западной конференции, опустившись на 7 строчку. На данный момент «Рокетс» одержал 22 победы и потерпел 14 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Хьюстон» потерпел поражение в матче против «Сакраменто» (98:111).
Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» из-за травм находятся Дориан Финни-Смит и Фред Ванвлит.
Состояние команды: Гостевая серия игр для «Рокетс» завершилась со знаком минус, баскетболисты Имей Удоки проиграли трех поединках подряд. «Хьюстон» помимо встречи с калифорнийцами из «Сакраменто», уступил также в двух встречах «Портленду» (105:111, 102:103).
«Чикаго»
Турнирная таблица: Клуб из Иллинойса закрепился на 10-м месте Восточной конференции. У «Чикаго» — отрицательный баланс игр, «быки» одержали 18 побед и потерпели 20 поражений.
Последние матчи: «Чикаго» одержал домашнюю победу над «Далласом» (125:107). Вклад в победу «быков» внёс Коби Уайт, который отправил в кольцо соперника 22 очка.
Не сыграют: Один из ключевых игроков иллинойской команды Зак Коллинс пропустит игру из-за травмы пальца.
Состояние команды: «Чикаго» удалось прервать трехматчевую проигрышную серию, ранее иллинойсцы уступили в играх против «Детройта» (93:108), «Бостона» (101:115) и «Шарлотт» (99:112).
Статистика для ставок
- «Чикаго» занимает 10 место в Восточной конференции
- «Хьюстон» занимает 7 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Чикаго» и «Хьюстон» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Чикаго» — 4.90.
ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Хьюстон» проиграл в трёх матчах подряд, «Чикаго» — удалось прервать проигрышную серию игр из трёх встреч. Команды находятся в равных условиях, иллинойсцы, конечно, не являются фаворитами встречи, но вполне могут составить серьезную конкуренцию сопернику. Скорее всего иллинойсцы проиграют, но в том, что «быки» попытаются дать отпор сопернику — нет сомнений.
Ставка: Фора «Чикаго» (+10.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.87.