прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 12 января. Начало встречи — в 02:00 по мск.

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 9 место, «речники» в 39 матчах одержали 19 побед и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Портленд» добился тяжёлой победы в матче против «Хьюстона» (111:105). В составе победителей результативной игрой отметился Тумани Камара, который набрал 25 очков, совершил 2 подбора и отдал 2 передачи.

Не сыграют: Шесть баскетболистов не смогут помочь «Портленду» в игре против «никсами»: с травмами из строя выбыли Джерами Грант, Скот Хендерсон, Джру Холидей, Дэмиан Лиллард, Матис Тибул, Блэйк Уэсли.

Состояние команды: «Портленд» одержал победу в пятой игре подряд, переиграв также «Хьюстон» (103:102), «Юту» (137:117), «Сан-Антонио» (115:110) и «Нью-Орлеан» (122:109).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место, одержав 24 победы и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: «Нью-Йорк» оступился в очередном поединке регулярного чемпионата, проиграв в этот раз «Финиксу» (107:112).

Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не сможет сыграть из-за травмы плеча Ландри Шамет.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «никсы»выиграли лишь у «Лос-Анджелес Клипперс» (123:111), но уступила «Филадельфии» (119:130), «Атланте» (99:111) и «Детройту» (90:121).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

«Портленд» занимает 9 место в Западной конференции

В этом сезоне «Портленд» и «Нью-Йорк» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Портленда» — 2.50.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» испытывает большие проблемы с реализацией моментов, «никсы» в пяти поединках смогли выиграть лишь одну встречу. «Портленд» в свою очередь, выдает победную серию, которая может продлиться. Можно рискнуть и остановить свой выбор на успешной игре хозяев.

2.00 Фора «Портленда» (+3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Портленд» — «Нью-Йорк» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Портленда» (+3.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В прошлых двух очных встречах соперники забросили друг другу 250 и 258 очков. Ожидаем результативной игры со стороны баскетболистов «Портленда» и «Голден Стэйт».

1.87 ТБ 231.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Портленд» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.