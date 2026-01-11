прогноз на матч НБА, ставка за 2.37

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 12 января. Начало встречи — в 04:30 по мск.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: Калифорнийский клуб занимает 8 место в Западной конференции при 21 победе и 18 поражениях.

Последние матчи: «Голден Стэйт» на своей арене переиграл «Сакраменто» (137:103). Ключевую роль в победе в калифорнийском дерби сыграл Стефен Карри, лидер «золотых» оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач.

Не сыграют: Защитник калифорнийцев Сет Карри выбыл из строя из-за травмы бедра.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В пяти матчах «Голден Стэйт» одержал победы над «Милуоки» (120:113), «Ютой» (123:114) и проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (102:103), «Оклахоме» (94:131).

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 9 место, в 40 матчах баскетболисты из Джорджии одержали 19 побед и потерпели 21 поражение.

Последние матчи: «Атланта» в гостевом поединке против «Денвера» одержала победу со счетом 110:87. Важную роль в победе команды одержал Джален Джонсон, который набрал 29 очков.

Не сыграют: С мышечной травмой из строя «Атланты» выбыл Нфали Данте.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «ястребы» нанесли поражения «Нью-Орлеану» (117:110), «Нью-Йорку» (111:99). «Атланта» потерпела два поражения в поединках против «Торонто» (100:118, 117:134).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции

«Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Атланта» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Атланты» — 2.80.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Стефен Карри в последних матчах набрал ход, лидер «Голден Стэйт» может в одиночку решить исход противостояния, к тому же калифорнийцы играют на родных трибунах. Ожидаем победу «золотых» в игре против «ястребов».

2.37 Фора «Голден Стэйт» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Голден Стэйт» — «Атланта» принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-9.5) с коэффициентом 2.37.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 233.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Голден Стэйт» — «Атланта» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.90.