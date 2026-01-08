прогноз на матч НБА, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 9 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Миннесота»

Турнирная таблица: В Западной конференций «Миннесота» занимает 6 место. В 37 матчах «Тимбервулвз» одержал 24 победы и потерпел 13 поражений.

Последние матчи: «Миннесота» одержала победу в матче против «Майами» (122:94). Вклад в победу команды внес Энтони Эвардс, набрав 26 очков.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Лесные волки» одержали три победы подряд, переиграв также «Вашингтон»(141:115) и «Майами» (125:115).

«Кливленд»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Кливленд» занимает 6 место, баскетболисты из Огайо одержали 21 победу и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: «Кливленд» одержали гостевую победу над «Индианой» (120:116). Ключевую роль в поединке сыграл Дариус Гарленд, отправив в кольцо соперника 29 очков.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Сэм Мэррилл и Макс Струс.

Состояние команды: В последних пяти матчах «кавалеристы» одержали победы над «Денвером» (113:108), «Финиксом» (129:113) и «Сан-Антонио» (113:101), а также проиграли «Детройту» (110:114).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Кливленда» — 2.12.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, в среднем за матч «Миннесота» забрасывает 125 очков. Можно сыграть на индивидуальном тотале «лесных волков».

Ставка: Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 122.5 с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.87.