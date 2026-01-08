Возьмет ли «Чикаго» реванш у соперника?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 9 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Чикаго»

Турнирная таблица: «Чикаго» занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, в 37 матчах иллинойсцы одержали 17 побед и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Буллз» в гостевом поединке против лидера Восточной конференции «Детройта» потерпел фиаско со счетом 93:108.

Не сыграют: «Чикаго» лишился травмированных баскетболистов Зак Коллинса (травма пальца) и Коби Уайта (травма икры).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Чикаго» проиграл в трёх матчах подряд, также уступив «Бостону» (101:115) и «Шарлотт» (99:112).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» занимает 7 место в Восточной конференции, команда из Флориды одержала 20 побед и потерпела 17 поражений.

Последние матчи: «Майами» потерпел два поражения в поединках против «Миннесоты» (94:122, 115:125).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти последних встречах «Майами» одержал победы над «Нью-Орлеаном» (125:106), «Детройтом» (118:112) и «Денвером» (147:123).

Статистика для ставок

«Чикаго» занимает 10 место в Восточной конференции

«Майами» занимает 7 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Майами» нанес поражение «Чикаго» (143:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Чикаго» — 3.40.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Майами» выдает победную серию, которая состоит из пяти матчей, «Чикаго» пока не может выиграть на протяжении трёх поединков подряд. К тому же баскетболисты из Флориды в этом сезоне обыграли «Чикаго» с разницей в 36 очков.

2.07 Фора «Чикаго» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Чикаго» — «Майами» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Майами» (-9.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 237.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Чикаго» — «Майами» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.90.