В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 9 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Чикаго»
Турнирная таблица: «Чикаго» занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, в 37 матчах иллинойсцы одержали 17 побед и потерпели 20 поражений.
Последние матчи: «Буллз» в гостевом поединке против лидера Восточной конференции «Детройта» потерпел фиаско со счетом 93:108.
Не сыграют: «Чикаго» лишился травмированных баскетболистов Зак Коллинса (травма пальца) и Коби Уайта (травма икры).
Состояние команды: «Чикаго» проиграл в трёх матчах подряд, также уступив «Бостону» (101:115) и «Шарлотт» (99:112).
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» занимает 7 место в Восточной конференции, команда из Флориды одержала 20 побед и потерпела 17 поражений.
Последние матчи: «Майами» потерпел два поражения в поединках против «Миннесоты» (94:122, 115:125).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти последних встречах «Майами» одержал победы над «Нью-Орлеаном» (125:106), «Детройтом» (118:112) и «Денвером» (147:123).
Статистика для ставок
- «Чикаго» занимает 10 место в Восточной конференции
- «Майами» занимает 7 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Майами» нанес поражение «Чикаго» (143:107)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Чикаго» — 3.40.
ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Майами» выдает победную серию, которая состоит из пяти матчей, «Чикаго» пока не может выиграть на протяжении трёх поединков подряд. К тому же баскетболисты из Флориды в этом сезоне обыграли «Чикаго» с разницей в 36 очков.
Ставка: Фора «Майами» (-9.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.90.