прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Барклайс Центр» 4 января. Начало встречи — в 23:30 по мск.

«Бруклин»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» занимает 13 место, «нью-йоркцы» в 32 матчах одержали 10 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Нью-Йорка потерпели неудачу в поединке против «Вашингтона» (99:119).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете нью-йоркской команды остался Хейвуд Хайсмит.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Бруклин» потерпел поражение в третьем матче подряд, уступив также «Хьюстону» (96:120) и «Голден Стэйт» (107:120).

«Денвер»

Турнирная таблица: В Западной конференции «самородки» занимают 4 место, в 34 встречах «Денвер» одержал 23 победы и потерпел 11 поражений.

Последние матчи: «Денвер» в гостевом поединке против «Кливленда» потерпел поражение со счетом 108:113.

Не сыграют: В лазарете «Денвера» находятся Арон Гордон, Кристиан Браун и Никола Йокич.

Состояние команды: В последних матчах «самородки» одержали победы в матчах против «Торонто» (106:103), «Миннесоты» (142:138) и уступила в играх против «Майами» (123:147) и «Орландо» (126:127).

Статистика для ставок

«Бруклин» в Восточной конференции занимает 13 место

«Денвер» в Западной конференции занимает 4 место

«Бруклин» и «Денвер» в этом сезоне еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Бруклина» — 2.12.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Денвер» не должен встретить серьезного сопротивления со стороны «Бруклина». Несмотря на серьезные кадровые проблемы «самородки» классом выше нью-йоркцев.

2.07 Фора «Денвера» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Бруклин» — «Денвер» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Денвера» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 221.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Бруклин» — «Денвер» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.90.