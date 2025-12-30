прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФоруме» 31 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9 место, «гризли» в 32 матчах одержали 15 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: «Мемфис» в рамках минувшего тура потерпел поражение в матче против «Вашингтона» (112:116).

Не сыграют: «Мемфис» лишился нескольких ключевых игроков, из строя команды выбыли травмированные Тай Джером, Брэндон Кларк, Зак Иди, Джон Кончар, Джок Ландейл, Винс Уильямс.

Состояние команды: В пяти матчах «Мемфис» одержал победы в матчах против «Милуоки» (125:104) и «Юты» (137:128), а также проиграл «Оклахоме» (103:119) и «Вашингтону» (122:130).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 6 место, одержав 16 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» в минувшем туре регулярного чемпионата потерпела неудачу в поединке против «Оклахомы» (104:129).

Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся травмированные Келли Убре, Джоэл Эмбиид и Трендон Уотфорд.

Состояние команды: «Филадельфия» потерпела поражение в третьем матче подряд, «76-е» уступили в играх против «Чикаго» (102:109) и «Бруклина» (106:114).

Статистика для ставок

«Мемфис» занимает 9 место в Западной конференции

«Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции

«Мемфис» и «Филадельфия» в этом сезоне еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Мемфиса» — 2.00.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Мемфис» имеет прекрасную возможность, чтобы обыграть своего конкурента. Дело в том, что «Филадельфия» сейчас выступает не лучшим образом, у «76-х» наблюдается проигрышная серия из трех матчах. Остановим наш выбор на победе «гризли» в предстоящей игре против «Филадельфии».

Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.