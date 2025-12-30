В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФоруме» 31 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Мемфис»
Турнирная таблица: «Мемфис» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9 место, «гризли» в 32 матчах одержали 15 побед и потерпели 17 поражений.
Последние матчи: «Мемфис» в рамках минувшего тура потерпел поражение в матче против «Вашингтона» (112:116).
Не сыграют: «Мемфис» лишился нескольких ключевых игроков, из строя команды выбыли травмированные Тай Джером, Брэндон Кларк, Зак Иди, Джон Кончар, Джок Ландейл, Винс Уильямс.
Состояние команды: В пяти матчах «Мемфис» одержал победы в матчах против «Милуоки» (125:104) и «Юты» (137:128), а также проиграл «Оклахоме» (103:119) и «Вашингтону» (122:130).
«Филадельфия»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 6 место, одержав 16 побед и потерпев 14 поражений.
Последние матчи: «Филадельфия» в минувшем туре регулярного чемпионата потерпела неудачу в поединке против «Оклахомы» (104:129).
Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся травмированные Келли Убре, Джоэл Эмбиид и Трендон Уотфорд.
Состояние команды: «Филадельфия» потерпела поражение в третьем матче подряд, «76-е» уступили в играх против «Чикаго» (102:109) и «Бруклина» (106:114).
Статистика для ставок
- «Мемфис» занимает 9 место в Западной конференции
- «Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции
- «Мемфис» и «Филадельфия» в этом сезоне еще не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Мемфиса» — 2.00.
ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Мемфис» имеет прекрасную возможность, чтобы обыграть своего конкурента. Дело в том, что «Филадельфия» сейчас выступает не лучшим образом, у «76-х» наблюдается проигрышная серия из трех матчах. Остановим наш выбор на победе «гризли» в предстоящей игре против «Филадельфии».
Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.