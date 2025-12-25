прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 25 декабря. Начало встречи — в 22:30 по мск.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» уверенно лидирует в Западной конференции, «громобойцы» в 30 матчах регулярного чемпионата одержали 26 побед и потерпели 4 поражения.

Последние матчи: «Оклахома» в выездной встрече против «Сан-Антонио» потерпела поражение со счетом 110:130.

Не сыграют: В лазарете «Оклахомы» находятся Никола Топич, Джален Уильямс, Томас Сорбер.

Состояние команды: В последних матчах «Оклахома» проиграла «Миннесоте» (107:112), «Сан-Антонио» (109:111) и одержала победы в поединках против «Лос-Анджелес Клипперс» (122:101), «Мемфиса» (119:103).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» поднялся на 2 место в Западной конференции, «шпоры» отстают от «Оклахомы» на 4 победы. Техасцы в 29 играх одержали 22 победы и потерпели 7 поражений.

Последние матчи: Техасский клуб одержал домашнюю победу в матче против «Оклахомы» (130:110). Ключевую роль в составе команды сыграл Келдон Джонсон, который набрал 25 очков.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных и дисквалифицированных игроков.

Состояние команды: Победная серия «Сан-Антонио» состоит из четырех матчей, переиграв также «Вашингтон» (124:113, 119:94), «Атланту» (126:98).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

«Сан-Антонио» в этом сезоне дважды обыграло «Оклахому» (130:110, 111:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Сан-Антонио» — 4.15.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» в последних матчах выглядит неплохо, да и две победы техасцев над громобойцами — не случайность. К тому же в строй «шпор» вернулся Виктор Вембаньяма, который может сыграть ключевую роль в поединке против «Оклахомы».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+7.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В личных матчах «Оклахома» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 220 и 240 очков, так что можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.