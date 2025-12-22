прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 23 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: Калифорнийцы улучшили положение в Западной конференции, поднявшись на 8 место. В 29 матчах баскетболисты «Голден Стэйт» одержали 14 побед и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Голден Стэйт» на своей арене нанес поражение «Финиксу» (119:116). Результативностью в составе «золотых» отметился Стефен Карри, оформив дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

Не сыграют: В составе «Голден Стэйт» с травмой поясницы не сможет сыграть Эл Хорфорд, под вопросом участие Сета Карри.

Состояние команды: «Золотым» удалось прервать проигрышную серию из трех матчей, ранее «Голден Стэйт» уступил «Финиксу» (98:99), «Портленду» (131:136) и «Миннесоте» (120:127).

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» в Восточной конференции занимает 6 место, одержав 16 побед и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: «Орландо» с трудом переиграл «Юту», всё решилось в овертайме (128:127), так основное время поединка завершилось вничью (118:118). Вклад в победу команды внес Десмонд Бэйн, отправив в кольцо соперника 32 очка.

Не сыграют: Из-за травм в предстоящей игре не сыграют Мориц Вагнер, Франц Вагнер и Тристан Да Силва.

Состояние команды: «Магам» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей, так «Орландо» уступило в поединках против «Денвера» (115:126) и «Нью-Йорка» (120:132).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции

«Орландо» занимает 6 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Орландо» переиграло «Голден Стэйт» (121:113)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Орландо» — 2.80.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В последней личной встрече «Голден Стэйт» уступил магам с ращницей в 8 очков.

Ставка: Фора «Орландо» (+2.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в последней личной встрече баскетболисты «Голден Стэйт» и «Орландо» забросили друг другу 234 очка.

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.87.