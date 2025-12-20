прогноз на матч НБА, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 21 декабря. Начало встречи — в 04:30 по мск.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» опустился на одну строчку и теперь занимает 9 место в Западной конференции. Калифорнийцы в 28 матчах одержали 13 побед и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Голден Стэйт» с разницей в одно очко на выезде уступил «Финиксу» (98:99).

Не сыграют: В составе «Голден Стэйт» с травмой поясницы не сможет сыграть Эл Хорфорд, под вопросом участие Сета Карри.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Калифорнийцев преследует череда неудачных игр, «Уорриорз» проиграл в третьем матче подряд. Помимо встречи с «Финиксом» баскетболисты «Голден Стэйт» проиграли «Портленду» (131:136) и «Миннесоте» (120:127).

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место при 15 победах и 12 поражениях.

Последние матчи: «Финикс» на своей арене переиграл «Голден Стэйт» (99:98). Вклад в победу команды внес Девин Букер, забросив в кольцо соперника 25 очков.

Не сыграют: В составе «Финикса» не сыграет Джален Грин, у которого врачи диагностировали мышечную травму.

Состояние команды: «Солнечным» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей. «Санз» ранее проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:116) и «Оклахоме» (89:138).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» занимает 9 место в Западной конференции

«Финикс» занимает 7 место в Западной конференции

В этом сезоне команды обменялись победами: победа «Голден Стэйт» (118:107), победа «Финикса» (99:98)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Финикс» — 2.80.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В последней личной встрече «Голден Стэйт» и «Финикс» не смогли забросить друг другу более 100 очков, так что можно сыграть на индивидуальном тотале одной из команд, например калифорнийцев.

2.10 Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» меньше 114.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Голден Стэйт» — «Финикс» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» меньше 114.5 с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в последней личной встрече баскетболисты «Голден Стэйт» и «Финикса» забросили друг другу 197 очков.

2.40 ТМ 221.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Голден Стэйт» — «Финикс» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТМ 221.5 с коэффициентом 2.40.