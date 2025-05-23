Оклахома — Миннесота. Ставка (к. 2.23) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 мая 2025 года

Во втором матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 23 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).

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Последние матчи: «Оклахома» одержала важную победу в матче против «Миннесоты» (114:88) и вышла вперёд в полуфинальной серии. В составе победителей отличился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо 31 очко, совершил 5 подборов и отдал 9 передач.

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Оклахома» обыграла соперников с суммарной разницей +176 очков за семь домашних матчей. Это самое большое преимущество за всё время плей-офф НБА.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: «Миннесота» потерпела крупное поражение в матче против «Оклахомы» (88:114).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Миннесоты», которая состояла из четырёх матчей.

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Миннесота» заняла 6 место в Западной конференции

«Оклахома» обыгрывает «Миннесоту» (1:0 — счёт в серии)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Миннесоту» — 3.40.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Оклахома» выдаёт мощный баскетбол, лучшую команду Запада по итогам регулярного чемпионата будет сложно остановить «Миннесоте». Можно сыграть на уверенную победу «громобойцев».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в первой игре противостояния команды забросили друг другу 202 очка.

Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.93.