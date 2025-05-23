Оклахома — Миннесота. Ставка (к. 2.23) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 мая 2025 года

Оклахома
Миннесота
«Оклахома»
Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.
Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).
Оклахома — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Оклахома» одержала важную победу в матче против «Миннесоты» (114:88) и вышла вперёд в полуфинальной серии. В составе победителей отличился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо 31 очко, совершил 5 подборов и отдал 9 передач.
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: «Оклахома» обыграла соперников с суммарной разницей +176 очков за семь домашних матчей. Это самое большое преимущество за всё время плей-офф НБА.
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).
Последние матчи: «Миннесота» потерпела крупное поражение в матче против «Оклахомы» (88:114).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Миннесоты», которая состояла из четырёх матчей.
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Миннесота» заняла 6 место в Западной конференции
- «Оклахома» обыгрывает «Миннесоту» (1:0 — счёт в серии)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Миннесоту» — 3.40.
ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Оклахома» выдаёт мощный баскетбол, лучшую команду Запада по итогам регулярного чемпионата будет сложно остановить «Миннесоте». Можно сыграть на уверенную победу «громобойцев».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 2.23.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в первой игре противостояния команды забросили друг другу 202 очка.
Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.93.