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    «Оклахома» удвоит преимущество в серии?

    Оклахома — Миннесота. Ставка (к. 2.23) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Миннесота»
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    «Сакраменто» — «Оклахома»
    Во втором матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 23 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Мая 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 03:30 Миннесота

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).

    Оклахома — Миннесота: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Оклахома» одержала важную победу в матче против «Миннесоты» (114:88) и вышла вперёд в полуфинальной серии. В составе победителей отличился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо 31 очко, совершил 5 подборов и отдал 9 передач.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Оклахома» обыграла соперников с суммарной разницей +176 очков за семь домашних матчей. Это самое большое преимущество за всё время плей-офф НБА.

    «Миннесота»

    Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: «Миннесота» потерпела крупное поражение в матче против «Оклахомы» (88:114).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась победная серия «Миннесоты», которая состояла из четырёх матчей.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Миннесота» заняла 6 место в Западной конференции

    • «Оклахома» обыгрывает «Миннесоту» (1:0 — счёт в серии)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Миннесоту» — 3.40.

    ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Оклахома» выдаёт мощный баскетбол, лучшую команду Запада по итогам регулярного чемпионата будет сложно остановить «Миннесоте». Можно сыграть на уверенную победу «громобойцев».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 2.23.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в первой игре противостояния команды забросили друг другу 202 очка.

    Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Миннесота?

    Матч Оклахома — Миннесота состоится 23 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-10.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-10.5) » с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Миннесота?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Миннесоту» — 3.40.

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    Оклахома — Миннесота: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 23.05.202503:30. «Оклахома» удвоит преимущество в серии?
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