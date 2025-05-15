Миннесота — Голден Стэйт. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 15 мая 2025 года

Миннесота
Голден Стэйт
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).
Последние матчи: «Миннесота» одержала третью победу над «Голден Стэйт» (117:110). В составе «лесных волков» результативной игрой отметился Джулиус Рэндл, который отправил в кольцо соперника 31 очко.
Миннесота — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Миннесота» одержала третью победу подряд над «Голден Стэйт» и близка к тому, чтобы выйти в полуфинал плей-офф НБА.
«Голден Стэйт»
Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: «Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте» в третьей игре подряд (110:117).
Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия в лазарете команды оказался лидер «золотых» Стефен Карри.
Состояние команды: Карри может вернуться в строй команды к шестой игре серии, для этого калифорнийцам нужно одержать встречу в предстоящем матче.
Статистика для ставок
- «Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)
- «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)
- «Миннесота» обыгрывает «Голден Стэйт» в серии (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Голден Стэйт» — 4.85.
ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Лесные волки» сейчас на ходу и вполне могут добить соперника, обеспечив себе путевку в полуфинал турнира.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-10.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: 227 очков забросили команды друг другу в последней встрече серии.
Ставка: ТБ 208.5 с коэффициентом 2.33.