Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 апреля 2024 года

Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел фиаско в домашнем матче первого раунда плей-офф, уступив «Миннесоте» (95:117).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Лейкерс» одержал победы над «Далласом» (112:97) и «Хьюстоном» (140:81).

«Миннесота»

Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

Последние матчи: «Миннесота» добилась уверенной победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:95). В этом матче ключевую роль сыграл форвард Джейден Макдэниелс, набрав 25 очков, до дабл-дабла баскетболисту не хватило одного подбора.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Миннесоты» уже составляет четыре матча: «лесные волки» выиграли у «Юты» (116:105), «Бруклина» (117:91) и «Мемфиса» (141:125).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл во втором матче подряд

«Миннесота» выиграла в четвертом матче подряд

В первом раунде плей-офф «Миннесота» обыгрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Миннесоты» — 2.65.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» способен на то, чтобы взять реванш у «Миннесоты». В составе «озёрников» есть Лука Дончич, который может помочь Лос-Анджелесу выиграть матч и сравнять счёт в серии.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 212 очков забросили другу другу баскетболисты «Лейкерс» и «Миннесоты» в первом матче плей-офф.

Ставка: ТБ 215.5 с коэффициентом 1.90.