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    Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон»
    Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 05:00 Миннесота

    Миннесота

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел фиаско в домашнем матче первого раунда плей-офф, уступив «Миннесоте» (95:117).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних матчах «Лейкерс» одержал победы над «Далласом» (112:97) и «Хьюстоном» (140:81).

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

    Последние матчи: «Миннесота» добилась уверенной победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:95). В этом матче ключевую роль сыграл форвард Джейден Макдэниелс, набрав 25 очков, до дабл-дабла баскетболисту не хватило одного подбора.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: Победная серия «Миннесоты» уже составляет четыре матча: «лесные волки» выиграли у «Юты» (116:105), «Бруклина» (117:91) и «Мемфиса» (141:125).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл во втором матче подряд

    • «Миннесота» выиграла в четвертом матче подряд

    • В первом раунде плей-офф «Миннесота» обыгрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Миннесоты» — 2.65.

    ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» способен на то, чтобы взять реванш у «Миннесоты». В составе «озёрников» есть Лука Дончич, который может помочь Лос-Анджелесу выиграть матч и сравнять счёт в серии.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: 212 очков забросили другу другу баскетболисты «Лейкерс» и «Миннесоты» в первом матче плей-офф.

    Ставка: ТБ 215.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота состоится 23 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Миннесоты» — 2.65.

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