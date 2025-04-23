Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 апреля 2024 года

Лос-Анджелес Лейкерс
Миннесота
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел фиаско в домашнем матче первого раунда плей-офф, уступив «Миннесоте» (95:117).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Лейкерс» одержал победы над «Далласом» (112:97) и «Хьюстоном» (140:81).
«Миннесота»
Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.
Последние матчи: «Миннесота» добилась уверенной победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:95). В этом матче ключевую роль сыграл форвард Джейден Макдэниелс, набрав 25 очков, до дабл-дабла баскетболисту не хватило одного подбора.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Победная серия «Миннесоты» уже составляет четыре матча: «лесные волки» выиграли у «Юты» (116:105), «Бруклина» (117:91) и «Мемфиса» (141:125).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл во втором матче подряд
- «Миннесота» выиграла в четвертом матче подряд
- В первом раунде плей-офф «Миннесота» обыгрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Миннесоты» — 2.65.
ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
- 2.00Оклахома — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.85Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 3.07Нью-Йорк — Детройт: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
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Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» способен на то, чтобы взять реванш у «Миннесоты». В составе «озёрников» есть Лука Дончич, который может помочь Лос-Анджелесу выиграть матч и сравнять счёт в серии.
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: 212 очков забросили другу другу баскетболисты «Лейкерс» и «Миннесоты» в первом матче плей-офф.
Ставка: ТБ 215.5 с коэффициентом 1.90.