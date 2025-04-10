В матче регулярного чемпионата «Юта» примет «Портленд». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 10 апреля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Портленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» завершила регулярный чемпионат на последнем 15 месте в турнирной таблице Западной конференции. «Джазмены» одержали 16 побед и потерпели 63 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Солт-Лейк-Сити потерепли фиаско в матче против «Атланты» (134:147).

Не сыграют: В составе «Юты» есть травмированные баскетболисты: У Тейлора Хендрикса сломана нога. Из строя выбыл также Джон Коллинз из-за травмы спины.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Юта» проиграла в девятом матче подряд.

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «речники» занимают 12 место, одержав 35 побед и потерпев 44 поражения. Команда ещё сохраняет шансы зацепиться за зону плей-ин, но для этого команде нужно одержать три победы.

Последние матчи: «Портленд» одержал победу в матче против «Сан-Антонио» (120:109). Лучшим игроком в матче стал Тумани Камара, которому удалось оформить дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

Не сыграют: В лазарете находятся защитник Брайс Макгоунс (сломанное ребро) и форвард Роберт Уильямс (травма колена).

Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал победы над «Торонто» (112:103) и «Атлантой» (127:113), а также проиграл «Чикаго» (113:118) и «Нью-Йорку» (93:110).

Статистика для ставок

«Юта» проиграла в девятм матче подряд

«Портленд» сохраняет шансы на выход в плей-ин

В этом сезоне «Портленд» дважды добился победы над «Ютой» (114:112, 122:120)

В этом сезоне «Юта» выиграла у «Портленда» (141:99)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Юты» — 3.10.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Юта» лишилась всех математических шансов на выход в плей-офф, «Портленд» же сохраняет призрачные шансы на плей-ин, в оставшихся матчах «речникам» нужно добиваться трёх побед, любая осечка оставит «Портленд» за бортом финальной стадии. Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Фора «Портленд» (-8.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.87.