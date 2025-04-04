«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 3 место, одержав 46 побед и потерпев 29 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «озёрники» выиграли в матче против «Хьюстона» (104:98). Лучшим игроком стал Гейб Винсент, набрав 20 очков.
Не сыграют: В лазарете находится форвард Макс Клебер (травма ноги).
Состояние команды: В последних пяти матчах команда одержала три победы над «Мемфисом» (134:127), «Индианой» (120:119). Также было и два поражения от «Чикаго» (117:119) и «Орландо» (106:118).
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 5 место, одержав 44 победы и потерпев 31 поражение.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Голден Стэйт» в гостях одержал победу в матче против «Мемфиса» (134:125). Лидер команды Стеф Карри оформил дабл-дабл из 52 очков и 10 подборов.
Не сыграют: С травмой пальца защитник Гэри Пэйтон. Под вопросом участие форварда Джонатана Куминга (травма лодыжки).
Состояние команды: За последние пять игр у «золотых» три яркие победы: «Сан-Антонио» (148:106), «Нью-Орлеан» (111:95). Но также баскетболисты потерпели поражение от «Майами» (86:112) и «Атланты» (115:124).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал вторую победу подряд
- Победная серия «Голден Стэйт» состоит из трёх матчей
- В этом сезоне «Лейкерс» трижды обыграл «Голден Стэйт» (120:112, 118:108, 115:113)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Голден Стэйта» — 2.00.
ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
- 2.35Торонто — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.50Майами — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.88Бруклин — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне уже трижды обыграл «Голден Стэйт» (115:113, 118:108, 120:112). Сейчас команды идут друг за другом в турнирной таблице Западной конференции (четвёртое и пятое места). Но возможно разрыв в очках станет ещё больше, если «озёрники» одержат над «золотыми» четвёртую победу.
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-3.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт» забросили друг другу 232 очка.
Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.90.