В матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Голден Стэйт». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 4 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 3 место, одержав 46 побед и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «озёрники» выиграли в матче против «Хьюстона» (104:98). Лучшим игроком стал Гейб Винсент, набрав 20 очков.

Не сыграют: В лазарете находится форвард Макс Клебер (травма ноги).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах команда одержала три победы над «Мемфисом» (134:127), «Индианой» (120:119). Также было и два поражения от «Чикаго» (117:119) и «Орландо» (106:118).

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 5 место, одержав 44 победы и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Голден Стэйт» в гостях одержал победу в матче против «Мемфиса» (134:125). Лидер команды Стеф Карри оформил дабл-дабл из 52 очков и 10 подборов.

Не сыграют: С травмой пальца защитник Гэри Пэйтон. Под вопросом участие форварда Джонатана Куминга (травма лодыжки).

Состояние команды: За последние пять игр у «золотых» три яркие победы: «Сан-Антонио» (148:106), «Нью-Орлеан» (111:95). Но также баскетболисты потерпели поражение от «Майами» (86:112) и «Атланты» (115:124).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал вторую победу подряд

Победная серия «Голден Стэйт» состоит из трёх матчей

В этом сезоне «Лейкерс» трижды обыграл «Голден Стэйт» (120:112, 118:108, 115:113)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Голден Стэйта» — 2.00.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне уже трижды обыграл «Голден Стэйт» (115:113, 118:108, 120:112). Сейчас команды идут друг за другом в турнирной таблице Западной конференции (четвёртое и пятое места). Но возможно разрыв в очках станет ещё больше, если «озёрники» одержат над «золотыми» четвёртую победу.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-3.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт» забросили друг другу 232 очка.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.90.