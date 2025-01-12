Чикаго
Сакраменто
«Чикаго»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» -занимает 10 место. За «иллинойсцами» наблюдается отрицательный баланс игр: 18 побед и 20 поражений.
Последние матчи: «Чикаго» нанёс поражение худшей команде национальной баскетбольной ассоциации. «Быки» на своей арене нанесли поражение «Вашингтону» (138:105). Вклад в победу иллинойсцев внёс Зак Лавин, набрав 33 очка.
Чикаго — Сакраменто: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: «Чикаго» не сможет рассчитывать на Айо Досунму, у которого травмирована икра.
Состояние команды: «Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах, выиграв у «Сан-Антонио» (114:110), «Нью-Йорка» (139:126). Были и неудачные игры против «Индианы» (113:129) и «Вашингтона» (107:125).
«Сакраменто»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 9 место, одержав 19 побед и потерпев 19 поражений.
Последние матчи: «Сакраменто» выиграл у «Бостона» в гостевом матче (114:97). В составе «королей» результативностью отметился Демар Дерозан, набрав 24 очка.
Не сыграют: Под вопросом участие в матче Де’Аарон Фокс, у лидера «Сакраменто» врачи диагностировали мышечную травму.
Состояние команды: Калифорнийцы выдают победную серию из шести матчей, обыграв также «Майами» (123:118), «Голден Стэйт» (129:99), «Мемфис» (138:133), «Даллас» (110:100) и «Филадельфию» (113:107).
Статистика для ставок
- «Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах
- «Сакраменто» одержал шестую победу подряд
- В этом сезоне «Чикаго» и «Сакраменто» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Чикаго» — 2.14.
ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Саркаменто» поймал победную волну и наверняка, одержит новую победу.
Ставка: Фора «Сакраменто» (-3.5) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.90.