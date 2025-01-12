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    «Сакраменто» продлит победную серию?

    «Чикаго» — «Сакраменто». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Сакраменто»
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    «Сакраменто» — «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 12 января. Начало встречи — в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Января 2025 года

    Чикаго

  • НБА
    •  Чикаго 23:30 Сакраменто

    Сакраменто

  • НБА
    •

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» -занимает 10 место. За «иллинойсцами» наблюдается отрицательный баланс игр: 18 побед и 20 поражений.

    Последние матчи: «Чикаго» нанёс поражение худшей команде национальной баскетбольной ассоциации. «Быки» на своей арене нанесли поражение «Вашингтону» (138:105). Вклад в победу иллинойсцев внёс Зак Лавин, набрав 33 очка.

    Чикаго — Сакраменто: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: «Чикаго» не сможет рассчитывать на Айо Досунму, у которого травмирована икра.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах, выиграв у «Сан-Антонио» (114:110), «Нью-Йорка» (139:126). Были и неудачные игры против «Индианы» (113:129) и «Вашингтона» (107:125).

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 9 место, одержав 19 побед и потерпев 19 поражений.

    Последние матчи: «Сакраменто» выиграл у «Бостона» в гостевом матче (114:97). В составе «королей» результативностью отметился Демар Дерозан, набрав 24 очка.

    Не сыграют: Под вопросом участие в матче Де’Аарон Фокс, у лидера «Сакраменто» врачи диагностировали мышечную травму.

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    Состояние команды: Калифорнийцы выдают победную серию из шести матчей, обыграв также «Майами» (123:118), «Голден Стэйт» (129:99), «Мемфис» (138:133), «Даллас» (110:100) и «Филадельфию» (113:107).

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах

    • «Сакраменто» одержал шестую победу подряд

    • В этом сезоне «Чикаго» и «Сакраменто» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Чикаго» — 2.14.

    ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Саркаменто» поймал победную волну и наверняка, одержит новую победу.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-3.5) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.90.

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    «Чикаго» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» продлит победную серию?
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