В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 12 января. Начало встречи — в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» -занимает 10 место. За «иллинойсцами» наблюдается отрицательный баланс игр: 18 побед и 20 поражений.

Последние матчи: «Чикаго» нанёс поражение худшей команде национальной баскетбольной ассоциации. «Быки» на своей арене нанесли поражение «Вашингтону» (138:105). Вклад в победу иллинойсцев внёс Зак Лавин, набрав 33 очка.

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Не сыграют: «Чикаго» не сможет рассчитывать на Айо Досунму, у которого травмирована икра.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах, выиграв у «Сан-Антонио» (114:110), «Нью-Йорка» (139:126). Были и неудачные игры против «Индианы» (113:129) и «Вашингтона» (107:125).

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 9 место, одержав 19 побед и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: «Сакраменто» выиграл у «Бостона» в гостевом матче (114:97). В составе «королей» результативностью отметился Демар Дерозан, набрав 24 очка.

Не сыграют: Под вопросом участие в матче Де’Аарон Фокс, у лидера «Сакраменто» врачи диагностировали мышечную травму.

Состояние команды: Калифорнийцы выдают победную серию из шести матчей, обыграв также «Майами» (123:118), «Голден Стэйт» (129:99), «Мемфис» (138:133), «Даллас» (110:100) и «Филадельфию» (113:107).

Статистика для ставок

«Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах

«Сакраменто» одержал шестую победу подряд

В этом сезоне «Чикаго» и «Сакраменто» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Чикаго» — 2.14.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Саркаменто» поймал победную волну и наверняка, одержит новую победу.

Ставка: Фора «Сакраменто» (-3.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.90.