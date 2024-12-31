В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Показатели «Шарлотт» становятся все хуже от матча к матчу, поэтому неудивительно, что клуб уже на 13 строчке Востока.

Последние матчи: В семи последних матчах «Шарлотт» не выиграл ни разу, а качетсво игры сравнимо с худшими командами лиги.

Травмированные игроки: К травмированным Манну и Уильямсу у «Шарлотт» ещё добавились Миллер и Болл. С такими потерями в матче против даже хромающего на обе ноги «Чикаго» особо рассчитывать будет не на что.

Общий тонус клуба: У хозяев паркета сплошные трудности, поэтому даже в мачте против «Чикаго» их ничего хорошего ждать не будет.

«Чикаго»

Турнирное положение: Предел возможностей «Чикаго» давно известен, поэтому нет ничего нового в том, что клуб из Иллинойса расположился на десятой позиции Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних поединках «Чикаго» победил только раз, но зато это случилось в поединке против «Милуоки».

Травмированные игроки: Донован продолжает искать замены травмированным игрокам «Чикаго». Сейчас нужно думать, кем закрыть Досунму, который травмировал икроножную мышцу.

Общий тонус клуба: Вероятность того, что в матче против «Шарлотт» победят именно гости, очень высока.

Статистика для ставок

«Шарлотт» проиграл семь последних матчей по календарю

У «Чикаго» за четыре последних матча только одна победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 2.92, а на победу «Чикаго» — 1.44.

Прогноз: Вероятность победы гостей в этом поединке куда выше, чем хозяев.

Альтернативный прогноз: Вряд ли соперники сподобятся на действительно результативный матч.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.24.