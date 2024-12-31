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    «Чикаго» имеет больше шансов на победу?

    «Шарлотт» — «Чикаго». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Декабря 2024 года

    Шарлотт

  • НБА
    •  Шарлотт 03:00 Чикаго

    Чикаго

  • НБА
    •

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Показатели «Шарлотт» становятся все хуже от матча к матчу, поэтому неудивительно, что клуб уже на 13 строчке Востока.

    Последние матчи: В семи последних матчах «Шарлотт» не выиграл ни разу, а качетсво игры сравнимо с худшими командами лиги.

    Травмированные игроки: К травмированным Манну и Уильямсу у «Шарлотт» ещё добавились Миллер и Болл. С такими потерями в матче против даже хромающего на обе ноги «Чикаго» особо рассчитывать будет не на что.

    Общий тонус клуба: У хозяев паркета сплошные трудности, поэтому даже в мачте против «Чикаго» их ничего хорошего ждать не будет.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Предел возможностей «Чикаго» давно известен, поэтому нет ничего нового в том, что клуб из Иллинойса расположился на десятой позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Чикаго» победил только раз, но зато это случилось в поединке против «Милуоки».

    Травмированные игроки: Донован продолжает искать замены травмированным игрокам «Чикаго». Сейчас нужно думать, кем закрыть Досунму, который травмировал икроножную мышцу.

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    Общий тонус клуба: Вероятность того, что в матче против «Шарлотт» победят именно гости, очень высока.

    Статистика для ставок

    • «Шарлотт» проиграл семь последних матчей по календарю

    • У «Чикаго» за четыре последних матча только одна победа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 2.92, а на победу «Чикаго» — 1.44.

    Прогноз: Вероятность победы гостей в этом поединке куда выше, чем хозяев.

    Альтернативный прогноз: Вряд ли соперники сподобятся на действительно результативный матч.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.24.

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    «Шарлотт» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» имеет больше шансов на победу?
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