Шарлотт
Чикаго
«Шарлотт»
Турнирное положение: Показатели «Шарлотт» становятся все хуже от матча к матчу, поэтому неудивительно, что клуб уже на 13 строчке Востока.
Последние матчи: В семи последних матчах «Шарлотт» не выиграл ни разу, а качетсво игры сравнимо с худшими командами лиги.
Травмированные игроки: К травмированным Манну и Уильямсу у «Шарлотт» ещё добавились Миллер и Болл. С такими потерями в матче против даже хромающего на обе ноги «Чикаго» особо рассчитывать будет не на что.
Общий тонус клуба: У хозяев паркета сплошные трудности, поэтому даже в мачте против «Чикаго» их ничего хорошего ждать не будет.
«Чикаго»
Турнирное положение: Предел возможностей «Чикаго» давно известен, поэтому нет ничего нового в том, что клуб из Иллинойса расположился на десятой позиции Востока.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Чикаго» победил только раз, но зато это случилось в поединке против «Милуоки».
Травмированные игроки: Донован продолжает искать замены травмированным игрокам «Чикаго». Сейчас нужно думать, кем закрыть Досунму, который травмировал икроножную мышцу.
Общий тонус клуба: Вероятность того, что в матче против «Шарлотт» победят именно гости, очень высока.
Статистика для ставок
- «Шарлотт» проиграл семь последних матчей по календарю
- У «Чикаго» за четыре последних матча только одна победа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 2.92, а на победу «Чикаго» — 1.44.
Прогноз: Вероятность победы гостей в этом поединке куда выше, чем хозяев.
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Альтернативный прогноз: Вряд ли соперники сподобятся на действительно результативный матч.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.24.