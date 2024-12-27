В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 27 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 9 побед и 20 поражений.

Последние матчи: «Портленд» продолжает проигрывать в регулярном чемпионате национальной баскетбольной ассоциации. В минувшем туре «речники» уступили «Далласу» (108:132).

Не сыграют: В составе «Портленда» есть два баскетболиста, которые получили травмы лодыжки. Из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и Роберт Уильямс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Портленда» одержали одну победу, обыграв «Денвер» (126:124).

«Юта»

Турнирная таблица: «Джазмены» из Солт-Лейк-Сити расположились на предпоследнем 14 месте турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Юты» 7 побед, в пассиве — 21 поражение.

Последние матчи: Победная серия «Юты» прервалась в минувшем туре, «музыканты» после двух побед над «Бруклином» (105:94) и «Детройтом» (126:119) потерпели поражение в поединке против «Кливленда» (113:124).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя «Юты» выбыл Тейлор Хендрикс, с травмой бедра на больничной койке находится Джон Коллинз.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» одержала две победы.

Статистика для ставок

«Юта» одержала 2 победы в последних 5 матчах

«Портленд» одержал одну победу в последних пяти матчах

В этом сезоне «Юта» выиграла у «Портленда» (141:99)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. На победу «Юты» — 2.15.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.

Прогноз: «Юта» знает как обыгрвать «Портленд», самое интересное, что «джазмены» одолели «речников» с разницей в 42 очка.

Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: В предыдущей очной встрече баскетболисты «Юты» и «Портленда» забросили друг другу 240 очков.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.91.