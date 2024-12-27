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    Одержит ли «Юта» новую победу над «Портлендом»?

    «Портленд» — «Юта». Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Юта»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 27 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Декабря 2024 года

    Портленд

  • НБА
    •  Портленд 06:00 Юта

    Юта

  • НБА
    •

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 9 побед и 20 поражений.

    Последние матчи: «Портленд» продолжает проигрывать в регулярном чемпионате национальной баскетбольной ассоциации. В минувшем туре «речники» уступили «Далласу» (108:132).

    Не сыграют: В составе «Портленда» есть два баскетболиста, которые получили травмы лодыжки. Из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и Роберт Уильямс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Портленда» одержали одну победу, обыграв «Денвер» (126:124).

    «Юта»

    Турнирная таблица: «Джазмены» из Солт-Лейк-Сити расположились на предпоследнем 14 месте турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Юты» 7 побед, в пассиве — 21 поражение.

    Последние матчи: Победная серия «Юты» прервалась в минувшем туре, «музыканты» после двух побед над «Бруклином» (105:94) и «Детройтом» (126:119) потерпели поражение в поединке против «Кливленда» (113:124).

    Не сыграют: С травмой лодыжки из строя «Юты» выбыл Тейлор Хендрикс, с травмой бедра на больничной койке находится Джон Коллинз.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» одержала две победы.

    Статистика для ставок

    • «Юта» одержала 2 победы в последних 5 матчах

    • «Портленд» одержал одну победу в последних пяти матчах

    • В этом сезоне «Юта» выиграла у «Портленда» (141:99)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. На победу «Юты» — 2.15.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.

    Прогноз: «Юта» знает как обыгрвать «Портленд», самое интересное, что «джазмены» одолели «речников» с разницей в 42 очка.

    Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: В предыдущей очной встрече баскетболисты «Юты» и «Портленда» забросили друг другу 240 очков.

    Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.91.

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    «Портленд» — «Юта»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Одержит ли «Юта» новую победу над «Портлендом»?
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