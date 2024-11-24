«Орландо»
Турнирное положение: Результаты «Орландо» действительно впечатляют, поскольку клуб держится в четверке сильнейших на Востоке и это без лидера команды.
Последние матчи: В восьми последних матчах «Орландо» проиграл только раз, но остановить «Лос-Анджелес Клипперс» на его территории оказалось неимоверно сложно.
Травмированные игроки: В последнем матче за «Орландо» не мог играть только Банкеро. В предстоящей игре компанию ему составит Колдуэл-Поуп, который будет отсутствовать по личным причинам.
Общий тонус клуба: В игре против «Детройта» хозяева будут доминировать на протяжении всего поединка и добудут достаточно простую победу.
«Детройт»
Турнирное положение: В последних играх везение было не на стороне «Детройта», но клуб продолжает держаться на седьмой позиции в восточной конференции.
Последние матчи: Два последних матча закончились для «Детройта» неудовлетворительным образом, хотя шансы на победы в них были очень неплохие.
Травмированные игроки: Баскетболисты «Детройта» постепенно начинают выздоравливать. В предстоящем поединке своему клубу не сможет помочь только Клинтман.
Общий тонус клуба: У гостей нет ресурсов, чтобы эффективно противостоять «Орландо», на его территории.
Статистика для ставок
- «Орландо» выиграл четыре последних очных противостояния
- «Орландо» победил в восьми последних поединках на домашнем паркете
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.24, а на победу «Детройта» — 4.39.
Прогноз: «Орландо» без особых проблем справится с кризисным «Детройтом».
- 1.97Сан-Антонио — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 2.76Чикаго — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.89Юта — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть в атаку, поэтому ждем солидный общий тотал.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.24.