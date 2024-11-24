ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» вырвал победу у «Оренбурга»Ерохин спас «Зенит». «Оренбург» не выдержал давление соперника в концовке Станислав ЧерчесовНа краю пропасти. Черчесов терпит фиаско у руля сборной Казахстана «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге
  • 16:43
    • «Спартак» в овертайме вырвал победу у «Витязя»
  • 16:17
    • Дубль Голенкова принес «Ростову» победу в матче с ЦСКА
  • 14:05
    • «Зенит» вырвал победу у «Оренбурга» в матче РПЛ
  • 14:53
    • Ямаль пропустит предстоящий матч «Барселоны» против «Сельты»
  • 13:47
    • Йохауг уверенно выиграла разделку на турнире в Бейтостолене
  • 12:38
    • В РПЛ выступили с заявлением в связи с прогнозируемым снегопадом в Московском регионе
    Все новости спорта

    «Орландо» легко одолеет «Детройт»

    «Орландо» — «Детройт». Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 24 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Орландо Мэджик Прогнозы на Детройт Пистонс
    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Детройт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Киа Центре» 24 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Орландо»

    Турнирное положение: Результаты «Орландо» действительно впечатляют, поскольку клуб держится в четверке сильнейших на Востоке и это без лидера команды.

    Последние матчи: В восьми последних матчах «Орландо» проиграл только раз, но остановить «Лос-Анджелес Клипперс» на его территории оказалось неимоверно сложно.

    Травмированные игроки: В последнем матче за «Орландо» не мог играть только Банкеро. В предстоящей игре компанию ему составит Колдуэл-Поуп, который будет отсутствовать по личным причинам.

    Общий тонус клуба: В игре против «Детройта» хозяева будут доминировать на протяжении всего поединка и добудут достаточно простую победу.

    «Детройт»

    Турнирное положение: В последних играх везение было не на стороне «Детройта», но клуб продолжает держаться на седьмой позиции в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Два последних матча закончились для «Детройта» неудовлетворительным образом, хотя шансы на победы в них были очень неплохие.

    Травмированные игроки: Баскетболисты «Детройта» постепенно начинают выздоравливать. В предстоящем поединке своему клубу не сможет помочь только Клинтман.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: У гостей нет ресурсов, чтобы эффективно противостоять «Орландо», на его территории.

    Статистика для ставок

    • «Орландо» выиграл четыре последних очных противостояния

    • «Орландо» победил в восьми последних поединках на домашнем паркете

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.24, а на победу «Детройта» — 4.39.

    Прогноз: «Орландо» без особых проблем справится с кризисным «Детройтом».

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть в атаку, поэтому ждем солидный общий тотал.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.88
  • Прогноз на матч Сяонань — Риччи
  • Бои
  • Сегодня в 16:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ян — Фигередо
  • Бои
  • Сегодня в 16:40
    •  2.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Северсталь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Байер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Орландо» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» легко одолеет «Детройт»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры