В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Киа Центре» 24 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Результаты «Орландо» действительно впечатляют, поскольку клуб держится в четверке сильнейших на Востоке и это без лидера команды.

Последние матчи: В восьми последних матчах «Орландо» проиграл только раз, но остановить «Лос-Анджелес Клипперс» на его территории оказалось неимоверно сложно.

Травмированные игроки: В последнем матче за «Орландо» не мог играть только Банкеро. В предстоящей игре компанию ему составит Колдуэл-Поуп, который будет отсутствовать по личным причинам.

Общий тонус клуба: В игре против «Детройта» хозяева будут доминировать на протяжении всего поединка и добудут достаточно простую победу.

«Детройт»

Турнирное положение: В последних играх везение было не на стороне «Детройта», но клуб продолжает держаться на седьмой позиции в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Два последних матча закончились для «Детройта» неудовлетворительным образом, хотя шансы на победы в них были очень неплохие.

Травмированные игроки: Баскетболисты «Детройта» постепенно начинают выздоравливать. В предстоящем поединке своему клубу не сможет помочь только Клинтман.

Общий тонус клуба: У гостей нет ресурсов, чтобы эффективно противостоять «Орландо», на его территории.

Статистика для ставок

«Орландо» выиграл четыре последних очных противостояния

«Орландо» победил в восьми последних поединках на домашнем паркете

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.24, а на победу «Детройта» — 4.39.

Прогноз: «Орландо» без особых проблем справится с кризисным «Детройтом».

Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть в атаку, поэтому ждем солидный общий тотал.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.24.