В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 07 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Орландо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Начало сезлона для «Индианы» получается противоречивым, но Карлайл удерживает клуб в шестерке сильнейших на Востоке.

Последние матчи: Коллектив из Индианаполиса побеждает доволньо часто, но победы «Индиане» даются с большим трудом, поскольку приходится играть овертаймы практически каждый матч.

Травмированные игроки: Говорить о том, что у «Индианы» все в порядке с кадрами не приходится, поскольку не могут принимать участие в матчах Уайзмэн, Несмит и Джексон, а это серьезные потери.

Общий тонус клуба: Предматчевые расклады перед игрой с «Орландо» в пользу хозяев паркета, но клуб из Флориды может преподнести сюрприз.

«Орландо»

Турнирное положение: Постепенно «Орландо» начинает терять набранную высоту, и уже скатился на девятую позицию в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырёх последних сыгранных матчах у «Орландо» ни одной победы, и пока что не очень ясно, как играть без молодого лидера атак Банкеро.

Травмированные игроки: Не все ладно с травмами у лидеров «Орландо». Вышеупомянутый американец с итальянским паспортом точно не сможет радовать поклонников франшизы на протяжении ближайшего месяца, а Картер несколько недель будет лечить ногу.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что в таком состоянии гости способны будут дать бой «Индиане», но ничего исключать нельзя.

Статистика для ставок

«Орландо» проиграл четыре последних матча по календарю

Три последних поединка на своем паркете «Индиана» не завершала без овертайма

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.38, а на победу «Орландо» — 3.22.

Прогноз: «Орландо» может победить, если удача будет на его стороне

Альтернативный прогноз: Сопротивление будет до финального свистка матча. Будет много набранных очков, но овертайма в этом поединке не случится.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.22.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.30.