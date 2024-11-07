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    «Орландо» сможет добыть победу в Индианаполисе?

    «Индиана» — «Орландо». Ставка (к. 3.22) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 07 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Орландо»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 07 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Орландо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Начало сезлона для «Индианы» получается противоречивым, но Карлайл удерживает клуб в шестерке сильнейших на Востоке.

    Последние матчи: Коллектив из Индианаполиса побеждает доволньо часто, но победы «Индиане» даются с большим трудом, поскольку приходится играть овертаймы практически каждый матч.

    Травмированные игроки: Говорить о том, что у «Индианы» все в порядке с кадрами не приходится, поскольку не могут принимать участие в матчах Уайзмэн, Несмит и Джексон, а это серьезные потери.

    Общий тонус клуба: Предматчевые расклады перед игрой с «Орландо» в пользу хозяев паркета, но клуб из Флориды может преподнести сюрприз.

    «Орландо»

    Турнирное положение: Постепенно «Орландо» начинает терять набранную высоту, и уже скатился на девятую позицию в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырёх последних сыгранных матчах у «Орландо» ни одной победы, и пока что не очень ясно, как играть без молодого лидера атак Банкеро.

    Травмированные игроки: Не все ладно с травмами у лидеров «Орландо». Вышеупомянутый американец с итальянским паспортом точно не сможет радовать поклонников франшизы на протяжении ближайшего месяца, а Картер несколько недель будет лечить ногу.

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    Общий тонус клуба: Слабо верится, что в таком состоянии гости способны будут дать бой «Индиане», но ничего исключать нельзя.

    Статистика для ставок

    • «Орландо» проиграл четыре последних матча по календарю

    • Три последних поединка на своем паркете «Индиана» не завершала без овертайма

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.38, а на победу «Орландо» — 3.22.

    Прогноз: «Орландо» может победить, если удача будет на его стороне

    Альтернативный прогноз: Сопротивление будет до финального свистка матча. Будет много набранных очков, но овертайма в этом поединке не случится.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.22.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.30.

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    «Индиана» — «Орландо»: прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» сможет добыть победу в Индианаполисе?
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