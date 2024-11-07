«Индиана»
Турнирное положение: Начало сезлона для «Индианы» получается противоречивым, но Карлайл удерживает клуб в шестерке сильнейших на Востоке.
Последние матчи: Коллектив из Индианаполиса побеждает доволньо часто, но победы «Индиане» даются с большим трудом, поскольку приходится играть овертаймы практически каждый матч.
Травмированные игроки: Говорить о том, что у «Индианы» все в порядке с кадрами не приходится, поскольку не могут принимать участие в матчах Уайзмэн, Несмит и Джексон, а это серьезные потери.
Общий тонус клуба: Предматчевые расклады перед игрой с «Орландо» в пользу хозяев паркета, но клуб из Флориды может преподнести сюрприз.
«Орландо»
Турнирное положение: Постепенно «Орландо» начинает терять набранную высоту, и уже скатился на девятую позицию в восточной конференции.
Последние матчи: В четырёх последних сыгранных матчах у «Орландо» ни одной победы, и пока что не очень ясно, как играть без молодого лидера атак Банкеро.
Травмированные игроки: Не все ладно с травмами у лидеров «Орландо». Вышеупомянутый американец с итальянским паспортом точно не сможет радовать поклонников франшизы на протяжении ближайшего месяца, а Картер несколько недель будет лечить ногу.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что в таком состоянии гости способны будут дать бой «Индиане», но ничего исключать нельзя.
Статистика для ставок
- «Орландо» проиграл четыре последних матча по календарю
- Три последних поединка на своем паркете «Индиана» не завершала без овертайма
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.38, а на победу «Орландо» — 3.22.
Прогноз: «Орландо» может победить, если удача будет на его стороне
Альтернативный прогноз: Сопротивление будет до финального свистка матча. Будет много набранных очков, но овертайма в этом поединке не случится.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.22.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.30.