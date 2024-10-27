В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 27 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Иногда казалось, что «Шарлотт» уже ничего не может помочь, но клуб не теряет надежды на действительно светлое будущее. После одного сыгранного матча «шершни» размещаются на шестой позиции в своей конференции.

Последние матчи: Пока что в единственном сыгранном поединке «Шарлотт» довольно неожиданно смог расправиться с молодым и бегущим вперед «Хьюстоном».

Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Шарлотт» нет, но участие трех игроков клуба под вопросом в предстоящей игре: Грина, Салауна и Уильямса.

Общий тонус клуба: Даже, если «Майами» будет передвигаться на полуспущенных, то «Шарлотт» вряд ли сможет рассчитывать на победу.

«Майами»

Турнирное положение: После одной проведенной встречи в новом чемпионате «Майами» разместился на 12 строчке восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Подготовительные матчи «Майами» провел на высшем уровне, поскольку в них потерпел одно поражение и как раз от «Шарлотт», однако старт регулярки оказался смазанным, поскольку клуб из Флориды проиграл дерби «Орландо».

Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Майами» за клуб не сможет сыграть лишь Вэйр, у которого расстройство желудка.

Общий тонус клуба: Малов еры в то, что «Шарлотт» сможет придумать что-то против массивного нападения коллектива Споэлстры.

Статистика для ставок

«Шарлотт» уже выигрывал у «Майами» в недавно завершившейся предсезонке

Последняя встреча между этими клубами завершилась в пользу «Нью-Йорка»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 3.48, а на победу «Майами» — 1.18.

Прогноз: «Майами» реабилитируется за проигрыш в первом матче сезона

Альтернативный прогноз: Оба клуба продемонстрируют результативный баскетбол

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.17.