«Шарлотт»
Турнирное положение: Иногда казалось, что «Шарлотт» уже ничего не может помочь, но клуб не теряет надежды на действительно светлое будущее. После одного сыгранного матча «шершни» размещаются на шестой позиции в своей конференции.
Последние матчи: Пока что в единственном сыгранном поединке «Шарлотт» довольно неожиданно смог расправиться с молодым и бегущим вперед «Хьюстоном».
Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Шарлотт» нет, но участие трех игроков клуба под вопросом в предстоящей игре: Грина, Салауна и Уильямса.
Общий тонус клуба: Даже, если «Майами» будет передвигаться на полуспущенных, то «Шарлотт» вряд ли сможет рассчитывать на победу.
«Майами»
Турнирное положение: После одной проведенной встречи в новом чемпионате «Майами» разместился на 12 строчке восточной конференции.
Последние матчи: Подготовительные матчи «Майами» провел на высшем уровне, поскольку в них потерпел одно поражение и как раз от «Шарлотт», однако старт регулярки оказался смазанным, поскольку клуб из Флориды проиграл дерби «Орландо».
Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Майами» за клуб не сможет сыграть лишь Вэйр, у которого расстройство желудка.
Общий тонус клуба: Малов еры в то, что «Шарлотт» сможет придумать что-то против массивного нападения коллектива Споэлстры.
Статистика для ставок
- «Шарлотт» уже выигрывал у «Майами» в недавно завершившейся предсезонке
- Последняя встреча между этими клубами завершилась в пользу «Нью-Йорка»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 3.48, а на победу «Майами» — 1.18.
Прогноз: «Майами» реабилитируется за проигрыш в первом матче сезона
- 4.10Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 00:00
- 1.92Портленд — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Оба клуба продемонстрируют результативный баскетбол
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.17.