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    «Майами» поиздевается над «шершнями»?

    «Шарлотт» — «Майами». Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Майами»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 27 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Иногда казалось, что «Шарлотт» уже ничего не может помочь, но клуб не теряет надежды на действительно светлое будущее. После одного сыгранного матча «шершни» размещаются на шестой позиции в своей конференции.

    Последние матчи: Пока что в единственном сыгранном поединке «Шарлотт» довольно неожиданно смог расправиться с молодым и бегущим вперед «Хьюстоном».

    Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Шарлотт» нет, но участие трех игроков клуба под вопросом в предстоящей игре: Грина, Салауна и Уильямса.

    Общий тонус клуба: Даже, если «Майами» будет передвигаться на полуспущенных, то «Шарлотт» вряд ли сможет рассчитывать на победу.

    «Майами»

    Турнирное положение: После одной проведенной встречи в новом чемпионате «Майами» разместился на 12 строчке восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Подготовительные матчи «Майами» провел на высшем уровне, поскольку в них потерпел одно поражение и как раз от «Шарлотт», однако старт регулярки оказался смазанным, поскольку клуб из Флориды проиграл дерби «Орландо».

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Майами» за клуб не сможет сыграть лишь Вэйр, у которого расстройство желудка.

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    Общий тонус клуба: Малов еры в то, что «Шарлотт» сможет придумать что-то против массивного нападения коллектива Споэлстры.

    Статистика для ставок

    • «Шарлотт» уже выигрывал у «Майами» в недавно завершившейся предсезонке

    • Последняя встреча между этими клубами завершилась в пользу «Нью-Йорка»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 3.48, а на победу «Майами» — 1.18.

    Прогноз: «Майами» реабилитируется за проигрыш в первом матче сезона

    Альтернативный прогноз: Оба клуба продемонстрируют результативный баскетбол

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.17.

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    «Шарлотт» — «Майами»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» поиздевается над «шершнями»?
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