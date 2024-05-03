В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдхаус» 3 мая. Начало встречи — в 01:30 мск. «Индиана» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» финишировала на 6 месте, благодаря которому команда из Индианаполиса получила прямую путёвку в плей-офф турнира. «Иноходцы» в регулярном чемпионате одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

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Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Индианы», которая состояла из трёх матчей. Команда из Индианаполиса уступила в пятой игре серии дуэли с «Милуоки» (92:115).

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Ранее «Индиана» трижды переиграла «Милуоки» в рамках первого раунда плей-офф (126:113, 121:118, 125:108).

«Милуоки»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» финишировал на 3 месте при 49 победах и 33 поражениях

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Последние матчи: «Милуоки» выживает в серии противостояния против «Индианы». Команда из штата Висконсин одержала волевую победу над «иноходцами» без Янниса Адетокунбо и Дэмиана Лилларда (115:92). «Милуоки» стал первой командойв истории НБА, которая выиграла матч плей-офф без двух своих лидеров регулярного чемпионата по результативности. Стоит отметить, что в победном поединке против «Индианы» дабл-даблом отметился Крис Миддлтон, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Милуоки» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. Под вопросом участие лидера «оленей» Янниса Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры. Из-за травмы ахилла из строя выбыл Дэмиан Лиллард.

Состояние команды: «Милуоки» начал эту серию с «Индианой» успешно, выиграв стартовую игру (109:94), однако в последующих играх баскетболисты из Висконсина потерпели поражение со счетом (113:126, 118:121, 108:125).

Статистика для ставок

В 1/8 финала НБА «Милуоки» выиграл у «Индианы» (115:92, 109:94)

«Индиана» ведёт в серии, переиграв «Милуоки» трижды (126:113, 125:108, 121:118)

«Индиана» обыгрывает «Милуоки» в серии со счётом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Милуоки» — 3.76.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Индиана» хоть и проиграла «Милуоки» в пятом матче серии, всё равно, считается фаворитом пары. Да, «Милуоки» не может рассчитывать на своих лидеров Адетокунбо и Лилларда. Ставим на успешную игру принимающей команды.

Ставка: Фора «Индианы» (-8) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности поединка между «Индианой» и «Милуоки». Можно с уверенностью сказать, что пятый поединок серии также пройдет результативно.

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.25.