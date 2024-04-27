ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахСмена караула. Пять игроков, которых «Ливерпулю» нужно продать после ухода Клоппа ХавиРазворот на 180 градусов. Почему Хави решил остаться в «Барселоне» Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004
    Все новости спорта

    Восстановит ли «Орландо» равновесие в серии?

    «Орландо» — «Кливленд». Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Орландо Мэджик Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Кливленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хьюстон» — «Орландо»
    В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «Кия Центр» 27 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Орландо» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 27 Апреля 2024 года

    «Орландо»

    Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.

    Последние матчи: В домашней игре «Орландо» удалось сократить отставание в серии противостояния с «Кливлендом», переиграв соперника со счётом 121:83. Вклад в победу «магов» внёс Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: После двух домашних побед, баскетболисты «Кливленда» провалили гостевую игру против «Орландо». Команда из штата Огайо проиграли с разницей — 38 очков.

    Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в третьей игре первого раунда плей-офф. Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Кливленд» одержал три победы над «Орландо» (96:86, 97:83) в рамках первого раунда плей-офф и переиграв «Индиану» в регулярном чемпионате.

    Статистика для ставок

    • В первом раунде плей-офф «Кливленд» дважды обыграл «Орландо» (86:96, 83:97)

    • «Орландо» сократил отставание от «Кливленда» в серии, обыграв со счетом 121:83

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. На победу «Кливленда» — 2.15.

    ТБ 201.5 и ТМ 201.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Орландо» на кураже после первой домашней победы, может снова добиться успеха, в таком случае «маги» могут восстановить паритет в счете. К тому же, «волшебники» играют дома.

    Ставка: Фора «Орландо» (-5) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: В стартовых играх первого раунда плей-офф «Кливленд» и «Орландо» на двоих забросили от 180 до 182. Не исключаем, что соперники вновь сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 201.5 с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Монтейру — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лечче — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.14
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Кливленд» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Восстановит ли «Орландо» равновесие в серии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры