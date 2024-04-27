В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «Кия Центр» 27 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Орландо» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.

Последние матчи: В домашней игре «Орландо» удалось сократить отставание в серии противостояния с «Кливлендом», переиграв соперника со счётом 121:83. Вклад в победу «магов» внёс Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.

«Кливленд»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».

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Последние матчи: После двух домашних побед, баскетболисты «Кливленда» провалили гостевую игру против «Орландо». Команда из штата Огайо проиграли с разницей — 38 очков.

Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в третьей игре первого раунда плей-офф. Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм.

Состояние команды: В последних пяти встречах «Кливленд» одержал три победы над «Орландо» (96:86, 97:83) в рамках первого раунда плей-офф и переиграв «Индиану» в регулярном чемпионате.

Статистика для ставок

В первом раунде плей-офф «Кливленд» дважды обыграл «Орландо» (86:96, 83:97)

«Орландо» сократил отставание от «Кливленда» в серии, обыграв со счетом 121:83

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. На победу «Кливленда» — 2.15.

ТБ 201.5 и ТМ 201.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Орландо» на кураже после первой домашней победы, может снова добиться успеха, в таком случае «маги» могут восстановить паритет в счете. К тому же, «волшебники» играют дома.

Ставка: Фора «Орландо» (-5) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: В стартовых играх первого раунда плей-офф «Кливленд» и «Орландо» на двоих забросили от 180 до 182. Не исключаем, что соперники вновь сыграют по низам.

Ставка: ТМ 201.5 с коэффициентом 1.93.