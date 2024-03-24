«Чикаго»
Турнирное положение: До окончания регулярного чемпионата «Чикаго» осталось провести 12 матчей. На данный момент команда из Иллинойса занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции при 34 победах и 36 поражениях.
Последние матчи: В выездной встрече против «Хьюстона» баскетболисты «Чикаго» потерпели поражение со счётом 117:127.
Не сыграют: 6 баскетболистов «Чикаго» находятся в лазарете из-за травм. Выбыли из строя Джулиан Филлипс, Лонзо Болл, Карузо, Коби Уайт, Зак Лавин и Патрик Уильямс.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Чикаго», которая состояла из двух матчей. В предыдущих встречах «быки» переиграли «Портленд» (110:107) и «Вашингтон» (127:98).
«Бостон»
Турнирное положение: «Бостонские кельты» вышли в плей-офф баскетбольной ассоциации досрочно. «Бостон» лидирует в Восточной конференции, одержав 56 побед и проиграв 14 встреч.
Последние матчи: Продолжается победная серия «Бостона», так в минувшем туре команда добилась успеха в матче против «Детройта» (129:102). Вклад в победу клуб внёс Джейлен Браун, который отправил в кольцо соперника 33 очка и совершил 4 подбора.
Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится лидер Джейсон Тейтум. Из строя также выбыли Джру Холидей и Эл Хорфорд, у которых травмы плеча и пальца соответственно.
Состояние команды: В последних восьми матчах «Бостон» одержал восемь побед, переиграв
также «Милуоки» (122:119), «Детройт» (119:94), «Вашингтон» (130:104), «Финикс» (127:112, 117:107), «Юту» (123:107), «Портленд» (121:99).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Бостон» дважды переиграл «Чикаго» (129:112, 124:97)
- Победная серия «Бостона» составляет 8 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Чикаго» — 3.33.
ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.94 соответственно.
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- 1.83Сан-Антонио — Финикс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: У «Бостона» уже есть опыт победной игры над «Чикаго». Несмотря на отсутствие в составе команды лидера Джейсона Тейтума, «кельты» всё-же могут добиться новой победы над соперником.
Ставка: Фора «Бостона» (-6.5) с коэффициентом 1.89.
Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Чикаго» и «Бостона» забросили друг другу 241 очко. Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.82.