«Сан-Антонио»
Турнирное положение: На данный момент «Сан-Антонио» занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «шпор» 15 побед и 53 поражения.
Техасцы выше 12 строчки уже не поднимутся, а это значит, что баскетболисты лишились шансов на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации.
Последние матчи: «Сан-Антонио» в рамках минувшего игрового дня выиграл у «Бруклина» (122:115). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (110:110). Вклад в победу техасцев внёс Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов. Он также стад первым игроком в истории, которому удалось также оформить 7 передач и 7 блок-шотов при 50% реализации с игры. Ещё факт о баскетболисте, Вембаньяма оформил больше блоков за карьеру, чем у 81% действующих игроков НБА.
Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. Из-за травмы лодыжки из строя выбыл Джеди Осман. Дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей. Ранее техасцы проиграли «Денверу» (106:117), «Хьюстону» (101:103) и «Голден Стэйт» (102:112).
«Даллас»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 8 место при 39 победах и 29 поражениях.
Последние матчи: Лука Дончич вернулся после травмы подколенного сухожия результативной игрой против «Денвера», отправив в кольцо соперника 37 очков, совершив 9 подборов и отдав 3 передачи. «Даллас» в итоге переиграл «самородков» со счётом 107:105.
Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс. Из строя выбыл Джошуа Грин, у которого травма лодыжки. Дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: До победной игры против «Денвера», техасские ковбои проиграли «Оклахоме» (119:126). Ранее «Даллас» выдал победную серию из четырёх матчей. «Маверикс» обыграл «Голден Стэйт» (109:99), «Чикаго» (127:92), «Детройт» (142:124) и «Майами» (114:108).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Сан-Антонио» и «Даллас» сыграли три раза
- «Даллас» трижды выиграл у «Сан-Антонио» (116:93, 144:119 и 126:119)
- «Сан-Антонио» прервал проигрышную серию из трёх матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. На победу «Сан-Антонио» — 2.98.
ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 2.00Лос-Анджелес Лейкерс — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- 2.25Сакраменто — Мемфис: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 2.03Голден Стэйт — Нью-Йорк: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Прогноз: «Даллас» не должен встретить сопротивления со стороны несмотря на то, что лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма временами демонстрирует яркий баскетбол. И ещё, «ковбои» уже обыгрывали «шпор» в этом сезоне, и не раз. Ставим на победу гостевой команды.
Ставка: Фора «Далласа» (-9.5) с коэффициентом 2.12.
Прогноз: 240 очков — средняя результативность с участием «Далласа» и «Сан-Антонио».
Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.93.