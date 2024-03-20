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    «Даллас» снова окажется сильнее в техасском дерби?

    «Сан-Антонио» — «Даллас». Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 20 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Даллас»
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    «Торонто» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на стадионе «Центр Фрост Банк» 20 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Марта 2024 года

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: На данный момент «Сан-Антонио» занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «шпор» 15 побед и 53 поражения.

    Техасцы выше 12 строчки уже не поднимутся, а это значит, что баскетболисты лишились шансов на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» в рамках минувшего игрового дня выиграл у «Бруклина» (122:115). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (110:110). Вклад в победу техасцев внёс Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов. Он также стад первым игроком в истории, которому удалось также оформить 7 передач и 7 блок-шотов при 50% реализации с игры. Ещё факт о баскетболисте, Вембаньяма оформил больше блоков за карьеру, чем у 81% действующих игроков НБА.

    Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. Из-за травмы лодыжки из строя выбыл Джеди Осман. Дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей. Ранее техасцы проиграли «Денверу» (106:117), «Хьюстону» (101:103) и «Голден Стэйт» (102:112).

    «Даллас»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 8 место при 39 победах и 29 поражениях.

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    Последние матчи: Лука Дончич вернулся после травмы подколенного сухожия результативной игрой против «Денвера», отправив в кольцо соперника 37 очков, совершив 9 подборов и отдав 3 передачи. «Даллас» в итоге переиграл «самородков» со счётом 107:105.

    Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс. Из строя выбыл Джошуа Грин, у которого травма лодыжки. Дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: До победной игры против «Денвера», техасские ковбои проиграли «Оклахоме» (119:126). Ранее «Даллас» выдал победную серию из четырёх матчей. «Маверикс» обыграл «Голден Стэйт» (109:99), «Чикаго» (127:92), «Детройт» (142:124) и «Майами» (114:108).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Сан-Антонио» и «Даллас» сыграли три раза

    • «Даллас» трижды выиграл у «Сан-Антонио» (116:93, 144:119 и 126:119)

    • «Сан-Антонио» прервал проигрышную серию из трёх матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. На победу «Сан-Антонио» — 2.98.

    ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Даллас» не должен встретить сопротивления со стороны несмотря на то, что лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма временами демонстрирует яркий баскетбол. И ещё, «ковбои» уже обыгрывали «шпор» в этом сезоне, и не раз. Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Фора «Далласа» (-9.5) с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: 240 очков — средняя результативность с участием «Далласа» и «Сан-Антонио».

    Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Даллас» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» снова окажется сильнее в техасском дерби?
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